На Тамбовщине на благоустройство дворов направили около 249 млн рублей

ТАМБОВ, 10 авг — РИА Новости. Около 249 миллионов рублей выделено в 2017 году из бюджетов разных уровней на благоустройство общественных пространств и дворовых территорий многоквартирных домов в Тамбовской области, сообщила исполняющая обязанности начальника регионального управления ТЭК и ЖКХ Елена Выгузова.

"В текущем году объем средств, направленных на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды", составил около 249 миллионов рублей. Работа идет полным ходом. Благоустраиваются парки, асфальтируются дворы, устанавливаются скамейки, урны, детские городки. В 14 муниципалитетах эта работа уже проведена. В остальных активно ведется работа по заключению договоров и проведению торгов на работы по благоустройству. Все дизайн-проекты предоставлены в управление ТЭК и ЖКХ области, а также размещены муниципальными образованиями в информационной системе ГИС ЖКХ", — привел слова Выгузовой представитель пресс-службы областной администрации.

По ее словам, на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в 2017 году из федерального бюджета выделено 209,4 миллиона рублей. Власти региона добавили из областного бюджета на условиях софинансирования 31,3 миллиона рублей. Эти средства разделены между 60 муниципалитетами — участниками программы, которые, со своей стороны, в течение года добавят не менее 1% от суммы субсидии.

В рамках проекта с начала года на Тамбовщине благоустроили 28 дворовых и 11 общественных территорий, добавили в пресс-службе.

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