Верхневолжье вошло в топ-10 регионов по исполнению "майских указов" в ЖКХ

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Тверская область вошла в десятку регионов-лидеров по исполнению "майских указов" президента РФ в сфере ЖКХ. В рейтинге, составленном информационно-аналитической системой "Медиалогия" по итогам июля, Верхневолжье занимает 8-ю строчку, опередив Московскую и Иркутскую области.

Как говорится в сообщении пресс-службы правительства Тверской области, наведение порядка в ЖКХ стало одной из ключевых тем в повестке губернатора Тверской области Игоря Рудени. Глава региона не раз заявлял, что коммунальный сектор должен управляться муниципальными, а не частными предприятиями. Такой подход, по мнению руководителя области, обеспечит прозрачность финансовых потоков и четкий контроль над процессом модернизации сетей, а также конкретизирует круг лиц, ответственных за качество услуг.

"Игорь Руденя реализует последовательную политику в сфере повышения качества управления в жилищно-коммунальном хозяйстве", — приводится в сообщении мнение председателя постоянного комитета по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу законодательного собрания Тверской области Станислава Петрушенко. Депутат отметил, что в 2016 году под контроль правительства Тверской области и города Твери перешла компания "Тверская генерация", что позволило более качественно подготовиться к прошлому отопительному сезону, в том числе, снизить количество аварийных ситуаций на теплосетях.

"Похожим образом сейчас решается вопрос с повышением качества управления системами водоснабжения и водоотведения в областном центре", — отметил Петрушенко.

По мнению эксперта, на позиции тверского региона в рейтинге также повлияла активная работа областного правительства по развитию региональной сети Единого расчетного кассового центра (ЕРКЦ). "Внедрение этого механизма позволит обеспечить не только максимальную собираемость платежей, их прозрачность и удобство оплаты услуг ЖКХ для граждан, но и своевременное доведение собранных с населения средств напрямую ресурсоснабжающим организациям", — сказал Петрушенко.

По данным "Медиалогии", лидерами медиарейтинга стали Свердловская область, Тюменская область и Калмыкия. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", включающей порядка 41 600 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, сетевые издания. При расчете учитывалось упоминание регионов РФ в контексте "майских указов" Владимира Путина.

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