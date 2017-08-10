На Поклонной горе в Москве установят памятник чернобыльцам

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Памятник участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции появится в парке Победы на Поклонной горе, установка монумента уже началась, сообщает официальный портал мэра Москвы.
Катастрофа на Чернобыльской станции произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.