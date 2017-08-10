На Поклонной горе в Москве установят памятник чернобыльцам

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Памятник участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции появится в парке Победы на Поклонной горе, установка монумента уже началась, сообщает официальный портал мэра Москвы.

"Первый камень мемориала заложили еще два года назад. Памятник планируется открыть в конце ноября 2017 года", — говорится в сообщении.

Катастрофа на Чернобыльской станции произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.