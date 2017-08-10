В Нижнем Новгороде откроется мультимедийный парк "Россия – моя история"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 авг – РИА Новости. Мультимедийный парк "Россия – моя история", экспозиция которого позволит изучать историю страны и Нижегородской области, планируется открыть 4 ноября в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Открытие мультимедийного исторического парка "Россия – моя история" запланировано на 4 ноября… С открытием парка у туристов и жителей города появится возможность изучать историю страны и Нижегородской области в интересном и самом современном формате", — говорится в сообщении.

Мультимедийный парк разместится в Главном ярмарочном доме выставочного комплекса "Нижегородская ярмарка". По информации регионального министерства культуры, в нем планируется установить более 200 информационных стендов, 300 единиц мультимедийной техники, профессиональное освещение, звук. В подготовке материалов будет использовано свыше 2 тысяч архивных справок, 11 часов документальной хроники.

Экспозиция будет включать в себя 21 тему, среди которых "Подвиг народного единства", "Петровские преобразования на нижегородской земле", "Нижегородские промыслы", "Горьковская область в годы Великой Отечественной войны". Над этим работает специальная группа специалистов нижегородских музеев, краеведов, историков, представителей вузов, отмечает Минкультуры.

По информации пресс-службы, в настоящее время в Главном ярмарочном доме выполнены работы по ремонту кровли, замене окон третьего яруса, реставрации и воссозданию стен, сейчас строители приступают к установке самой мультимедийной выставки.

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев заявил, что мультимедийный парк "Россия – моя история" станет хорошим местом для проведения не только туристических экскурсий, но и уроков истории.

"Недавно прочитал в интернете, что Нижегородская область вошла в тройку всероссийского рейтинга по посещаемости иностранными туристами. Конечно, это здорово, особенно если учесть, что долгие годы Горький был закрытым городом, и даже пароходы около него проходили ночью с зашторенными окошками. Но нам важно, чтобы не только гости региона интересовались нашей историей, но и нижегородцы, особенно школьники и подростки, приезжали в парк "Россия – моя история", — подчеркнул губернатор.

Всего в Нижегородской области сейчас работает порядка 400 музеев — 64 государственных и муниципальных, более 300 — в образовательных учреждениях, 30 ведомственных и 7 частных, в каждом из которых представлены уникальные коллекции и экспозиции. В 2016 году нижегородские музеи приняли порядка 1,8 миллиона человек, что на 11% больше, чем в 2015 году.

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