В России обучат более трех тысяч врачей, помогающих пожилым пациентам

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. За три года в России обучат 3,5 тысячи врачей, оказывающих помощь пациентам пожилого и старческого возраста, что приведет к снижению смертности, дальнейшему увеличению продолжительности жизни, сообщили журналистам в пресс-службе заместителя председателя правительства Ольги Голодец.

В четверг Голодец провела совещание по вопросам развития в РФ системы гериатрической помощи. Вице-премьер, открывая совещание, напомнила, что средняя продолжительной жизни населения постоянно растет, по итогам 2016 года она составила 71,9 года. Рост продолжительности жизни, по словам Голодец, требуют создания эффективной работающей гериатрической службы.

"Мы должны сделать долголетие активным и благополучным. Это сложная задача, поскольку проблемы гериатрии впервые оказываются в числе приоритетных, но она обязательно должна быть решена", — цитируют вице-премьера в пресс-службе.

По данным пресс-службы Голодец, в этом году Минздраву России в сотрудничестве с профессиональным сообществом предстоит разработать профессиональные стандарты врача-гериатра, которые соответствуют современным международным требованиям. В течение следующего года также должны быть подготовлены и внедрены программы ординатуры по специальности "гериатрия" и дополнительного профессионального образования для терапевтов и врачей общей практики.

"В соответствии с ними за 3 года планируется обучить 3500 врачей. Кроме того, будет организована подготовка психологов, социальных работников и других специалистов по направлению "социальная и психологическая помощь в гериатрии", — сообщили в пресс-службе.

Гериатрическая служба формируется на основании трехуровневой модели, включающей созданный в 2016 году Федеральный научный центр геронтологии и гериатрии, гериатрические отделения или блоки в стационарах, кабинеты или отделения в поликлиниках. При этом предусмотрено усиление территориальных врачебных участков, если доля пожилого населения превышает более 40%.

Отмечается, что реализация этих мер приведет к снижению смертности, дальнейшему увеличению продолжительности жизни, а также будет способствовать повышению качества жизни людей старшего поколения.