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Общество

Эксперт назвал плюсы временных отключений энергосистем на юге России

13:5310.08.2017
(обновлено: 13:57 10.08.2017)
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВысоковольтные электролинии в Крыму. Архивное фотоВысоковольтные электролинии в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Ограничения электропотребления в пиковые часы нагрузок помогут избежать серьезных аварий и обеспечить стабильную работу энергосистем на юге России, в том числе в Крыму и Краснодарском крае, пояснил РИА Новости директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Жара в России. Архивное фото
© РИА Новости / Яков Андреев
Синоптики рассказали, сколько продержится жара на юге России
Потребление электрической мощности на юге страны из-за аномальной жары бьет рекорды. По данным "Системного оператора", 8 августа в ОЭС Юга потребление достигло 15,75 тысячи МВт, превысив предыдущий рекорд на 6%. В Кубанской энергосистеме в течение трех дней подряд фиксируются рекордные значения потребления мощности за весь период ее существования.

Во вторник Минэнерго РФ сообщило, что потребление электрической мощности в Крыму из-за жары побило предыдущий рекорд, установленный в 2012 году, превысив его на 6%. В первую очередь это связано с активным использованием кондиционеров в условиях экстремально высоких температур в пик курортного сезона. Энергетики при необходимости вводят графики временного отключения электроэнергии, чтобы справиться с дефицитом в пиковые часы энергопотребления (в течение суток энергетики выделяют утренние и вечерние пики потребления — по сути, когда население собирается на работу и приходит домой после работы).

"Почему вводятся ограничения? Для того, чтобы энергосистема находилась в сбалансированном режиме, потому что любая расбалансировка сразу приводит к тому, что срабатывает противоаварийная автоматика и электросети отключаются", — пояснил Пикин.

Он отметил, что в таком случае неважно состояние электросетей: даже если они новые, все равно необходимо поддерживать в энергосистеме страны частоту в 50 Гц, и поэтому любая расбалансировка приводит к отключению отдельных энергорайонов.

Линии электропередач. Архивное фото
© Fotolia / sean824
В Крыму вновь ввели график временного отключения электричества из-за жары
"Именно по этой причине, для того, чтобы система была сбалансирована, вводятся ограничения потребления в пиковые часы там, где есть риск расбалансировки систем. Вот, собственно, почему есть рекомендации, почему вводятся такие графики, и это касается всего Юга. В обычном режиме энергии хватало, у нас же не было проблем ни весной, ни зимой. После того как энергомост в Крым был введен, все нормально работало. Какие-то эпизоды были, но они точно не касались пиковых нагрузок. Сейчас Крым каждый день ставит очередные рекорды по потреблению энергии, мощности на пределе, поэтому требуется особый график", — прокомментировал Пикин.

Электростанции решат проблемы

По его словам, ситуация станет легче, когда будут достроены и введены в эксплуатацию две газовые электростанции в Крыму. Минэнерго РФ сообщало, что пуск первых двух блоков электростанций мощностью по 235 МВт каждый планируется в первом квартале 2018 года.

"Когда будет введена газовая генерация на территории Крыма, конечно, проблем уже не будет. Будут собственные источники достаточные, плюс еще дополнительно энергомост, то есть, тогда уже будет резервирование. Пока, к сожалению, резервов нет, система работает с колес: что есть, то есть", — отметил Пикин.

Строительство энергомоста через Керченский пролив
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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Энергомост в Крым
Он пояснил, что запуск электростанций в Крыму критичен, потому что они возьмут на себя основную нагрузку по энергоснабжению полуострова, тогда такой переток мощности, который сейчас идет по энергомосту со стороны Краснодарского края, не потребуется, соответственно, эта мощность будет оставаться внутри энергосистемы Кубани. Вторым по важности проектом при этом является строительство электростанции на юго-западе Краснодарского крае, на Таманском полуострове.

Накануне в пресс-службе "Системного оператора Единой энергосистемы" (СО ЕЭС, осуществляет оперативно-диспетчерское управление) РИА Новости сообщали, что для повышения надежности энергоснабжения на юге очень важным является соблюдение сроков ввода в эксплуатацию линии электропередачи 500 кВ "Ростовская — Тамань", а также объявление конкурса и строительство электростанции в Тамани.

О необходимости строительства электростанции на юго-западе Краснодарского края в СО ЕЭС говорили давно, еще до вхождения Крыма в состав России, предупреждая об угрозе нарушения электроснабжения. Минэнерго РФ, по последним озвученным данным, может объявить конкурс на строительство электростанции этим летом.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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