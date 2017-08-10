Главный нарколог РФ рассказал, сколько власти тратят на лечение зависимых

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Власти Москвы ежегодно направляют на лечение людей, страдающих алкоголизмом и наркоманией, порядка 4 млрд рублей, основные расходы — это содержание больных в стационарах, сообщил в четверг главный внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

"Московская наркология имеет бюджет в год около 4 млрд (рублей)", — сказал Брюн на пресс-конференции в МИА Россия Сегодня.

По его словам, финансирование этой сферы в Москве гораздо выше, чем в других регионах. Брюн добавил, что в столице зарегистрировано и находятся под наблюдением медиков около 100 тысяч больных, страдающих алкоголизмом и наркоманией, среди них 30 тысяч — наркозависимые.

"Основные расходы — понятно, по стационарам. Амбулаторная помощь стоит недорого — один больной в амбулаторном режиме обходится в порядка 300 рублей. Сутки пребывания в стационаре — это порядка 4 тысяч стоимость", — сказал нарколог.

Он также отметил, что "практически невозможно" вычислить эффективность лечения наркомании, поскольку для данного вида болезней характерны частые "срывы".

"О лучших наших результатах мы на самом деле ничего не знаем — они исчезают из нашего поля зрения. Но могу сказать, что в общей массе (в России — ред.) у нас порядка 700 тысяч больных наркоманией зарегистрировано… В среднем по России без специального отбора считается, что где-то 12% мы снимаем с учета в связи с выздоровлением ежегодно", — сказал Брюн.