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Общество

Собянин открыл движение на новом участке Северо-Восточной хорды

13:2110.08.2017
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© Фото : официальный портал Мэра и Правительства МосквыЭстакада съезда со Щелковского шоссе на Северо-Восточную хорду в сторону шоссе ЭнтузиастовЭстакада съезда со Щелковского шоссе на Северо-Восточную хорду в сторону шоссе Энтузиастов
© Фото : официальный портал Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл две эстакады-съезда с Щелковского шоссе при движении в центр на Северо-Восточную хорду (СВХ) — в сторону шоссе Энтузиастов и Открытого шоссе.

"Мы продолжаем строить одну из главных городских магистралей — Северо-Восточную хорду, которая пройдёт по самым перегруженным транспортным участкам Москвы. В настоящее время здесь, на востоке, строится одновременно четыре участка от МКАД до Открытого шоссе", — сказал Собянин.

Он добавил, что сегодня запускается ещё один участок эстакады Щелковского шоссе в сторону Измайловского. "Люди будут ездить теперь не час, как они добирались от Измайловского до Щелковки, а за 7-10 минут. Остальные участки от Открытого шоссе до МКАДа будут построены в конце 2018 года", — рассказал мэр.

Реконструкция шоссе Энтузиастов в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Артем Житенев
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В Москве построят связку в районе шоссе Энтузиастов с выходом на ТТК
По его словам, участки будут сдаваться поэтапно. Северо-Восточная хорда постепенно становится реальным крупнейшим проектом Москвы.

"Строительство шло непросто. Эта эстакада находится на перекрытии тоннеля. Средняя часть, которая находилась на тоннеле, сдерживала завершение строительства. Это последний этап участка Северо-Восточной хорды от Измайловского шоссе до Щелковского шоссе. Все искусственные сооружения полностью завершены", — отметил первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксёнов.

По его словам, сегодня люди могут поворачивать с Щелковского шоссе, не создавая пробки для транспорта.

Предупреждающий знак Дорожные работы. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
На нескольких улицах Южного Бутово ограничено движение
"На Щелковском шоссе очень интенсивный общественный транспорт. Мы разгружаем боковой проезд и основной вход в первую очередь для общественного транспорта", — добавил Аксёнов.

Власти Москвы делают все возможное, чтобы в сентябре полностью завершить Щелковское шоссе на всю ширину, включая реконструкцию сложного пешеходного перехода у станции метро "Щелковская".

"Мы уже три входа открыли, сейчас в работе четвёртый вход, который мы рассчитываем до конца августа закончить", — подчеркнул Аксёнов.

Как говорится в материалах мэрии, левоповоротная эстакада-съезд длиной более 800 метров с двумя полосами обеспечивает движение машин с Щелковского шоссе на внутреннюю сторону СВХ по направлению к Шоссе Энтузиастов. Правоповоротная эстакада-съезд с двумя полосами обеспечивает движение машин с Щелковского шоссе на внешнюю сторону СВХ по направлению к Открытому шоссе.

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