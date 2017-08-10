Собянин открыл движение на новом участке Северо-Восточной хорды

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл две эстакады-съезда с Щелковского шоссе при движении в центр на Северо-Восточную хорду (СВХ) — в сторону шоссе Энтузиастов и Открытого шоссе.
"Мы продолжаем строить одну из главных городских магистралей — Северо-Восточную хорду, которая пройдёт по самым перегруженным транспортным участкам Москвы. В настоящее время здесь, на востоке, строится одновременно четыре участка от МКАД до Открытого шоссе", — сказал Собянин.
Он добавил, что сегодня запускается ещё один участок эстакады Щелковского шоссе в сторону Измайловского. "Люди будут ездить теперь не час, как они добирались от Измайловского до Щелковки, а за 7-10 минут. Остальные участки от Открытого шоссе до МКАДа будут построены в конце 2018 года", — рассказал мэр.
"Строительство шло непросто. Эта эстакада находится на перекрытии тоннеля. Средняя часть, которая находилась на тоннеле, сдерживала завершение строительства. Это последний этап участка Северо-Восточной хорды от Измайловского шоссе до Щелковского шоссе. Все искусственные сооружения полностью завершены", — отметил первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксёнов.
По его словам, сегодня люди могут поворачивать с Щелковского шоссе, не создавая пробки для транспорта.
Власти Москвы делают все возможное, чтобы в сентябре полностью завершить Щелковское шоссе на всю ширину, включая реконструкцию сложного пешеходного перехода у станции метро "Щелковская".
"Мы уже три входа открыли, сейчас в работе четвёртый вход, который мы рассчитываем до конца августа закончить", — подчеркнул Аксёнов.
Как говорится в материалах мэрии, левоповоротная эстакада-съезд длиной более 800 метров с двумя полосами обеспечивает движение машин с Щелковского шоссе на внутреннюю сторону СВХ по направлению к Шоссе Энтузиастов. Правоповоротная эстакада-съезд с двумя полосами обеспечивает движение машин с Щелковского шоссе на внешнюю сторону СВХ по направлению к Открытому шоссе.