У чиновников изъяли в десять раз больше "серого" имущества, чем в 2016 году

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Стоимость не подтвержденного доходами имущества, изъятого у российских чиновников за первую половину 2017 года, в 10 раз выше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Генпрокуратура в четверг.
Только в первом полугодии прокуроры инициировали более 200 процедур контроля, что в 1,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Всего за последние 3,5 года прокуроры предъявили 58 исков в отношении такого имущества общей стоимостью в 2,5 миллиарда рублей.
Суды, в свою очередь, удовлетворили 33 иска в отношении имущества (автомобилей, квартир, домов и так далее) стоимостью более 2,2 миллиардов рублей.