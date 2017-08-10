У чиновников изъяли в десять раз больше "серого" имущества, чем в 2016 году

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Стоимость не подтвержденного доходами имущества, изъятого у российских чиновников за первую половину 2017 года, в 10 раз выше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Генпрокуратура в четверг.

"За шесть месяцев этого года в суды направлено 17 исковых заявлений об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества на общую сумму свыше 75 миллионов рублей. С учетом ранее направленных исковых заявлений, судом удовлетворено 13 исков на сумму 230 миллионов рублей. Эта сумма более чем в 10 раз превышает показатель первого полугодия прошлого года", — говорится в релизе.

Только в первом полугодии прокуроры инициировали более 200 процедур контроля, что в 1,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Всего за последние 3,5 года прокуроры предъявили 58 исков в отношении такого имущества общей стоимостью в 2,5 миллиарда рублей.

Суды, в свою очередь, удовлетворили 33 иска в отношении имущества (автомобилей, квартир, домов и так далее) стоимостью более 2,2 миллиардов рублей.