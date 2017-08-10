В Москве 11-15 августа частично перекроют улицы

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. В столице 11-15 августа ограничат движение транспорта на некоторых улицах, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. Так, 11 августа в связи с религиозными мероприятиями с 10:00 до 14:00 будет закрыта Большая Татарская улица.

В субботу, 12 августа, в связи с проведением футбольного матча между ЦСКА и "Спартаком" с 15:30 до 20:30 введут ограничения на участке проезда Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда и на 3-й Песчаной улице (от улицы Куусинена до 2-й Песчаной улицы).

В воскресенье, 13 августа, с 15:30 до 20:30 может поменяться схема движения на участке Большой Черкизовской улицы и Окружного проезда в районе стадиона "РЖД Арена". В этот день "Локомотив" сыграет с клубом "Тосно".

13 августа из-за полумарафона "Лужники" ограничения коснутся еще нескольких улиц. С 09:00 до 13:30 частично перекроют Лужнецкую, Фрунзенскую, Пречистенскую и Кремлевскую набережные, Москворецкую улицу, Большой Москворецкий мост, улицу Балчуг, Раушскую, Космодамианскую, Шлюзовую и Софийскую набережные, Фалеевский переулок, Болотную улицу и площадь Васильевский Спуск.

Из-за съемок многосерийного фильма "Презумпция невиновности" во вторник, 15 августа, с 07:00 до 23:00 будет ограничено движение по крайней правой полосе на Фрунзенской набережной в районе дома 26.