Врио главы Мордовии требует ускорить строительство бульвара к стадиону

Строительство стадиона Мордовия Арена в Саранске для проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Архивное фото

Строительство стадиона Мордовия Арена в Саранске для проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Архивное фото

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 авг — РИА Новости. Врио главы Мордовии Владимир Волков потребовал увеличить число рабочих, занятых на строительстве ведущего к стадиону "Мордовия Арена" бульвара, с тем, чтобы завершить работы в сентябре, сообщил представитель пресс-службы главы республики.

Волков провел выездное совещание на объектах жилого и дорожного строительства во втором микрорайоне ЖК "Юбилейный" и ГЖК "Тавла" в Саранске. Особое внимание было уделено ходу работ по строительству бульвара — центральной артерии нового микрорайона, которая пройдет от улицу Севастопольской до возводимого к чемпионату мира по футболу 2018 года стадиона "Мордовия Арена".

Протяженность нового бульвара — более 800 метров, ширина — 45 метров. В дальнейшем бульвар будет продолжен через 3-й и 4-й микрорайоны и завершится на левом берегу Тавлы, где будет возведен новый храм.

По информации пресс-службы, бульвар выложат тротуарной плиткой, установят здесь малые архитектурные формы, скамейки, разобьют газоны и клумбы, высадят декоративный кустарник и деревья. Вдоль бульвара уже начата укладка асфальтового полотна проезжей части — шириной по 6 метров с каждой стороны, устанавливаются бордюры. Завершается подготовка основания из грунта под укладку плитки.

"Строительный сезон завершается. Люди уже живут в новых домах, автодороги и тротуары просто необходимы! Первого сентября мы открываем здесь новую школу, в которую ежедневно станут ходить сотни детей, поэтому и бульвар, и вся дорожная инфраструктура должны быть готовы! Работать нужно в две смены 7 дней в неделю", — сказал Волков, слова которого цитирует пресс-служба.

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