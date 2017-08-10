КРАСНОЯРСК, 10 авг — РИА Новости. Переселение горожан из аварийного жилья началось в Красноярске в рамках подготовки к Универсиаде-2019, сообщает пресс-служба мэрии города.
В мэрии пояснили, что всего расселят 600 семей из 68 домов, из них 65 домов — за счет краевого бюджета. При этом расселение трех домов за счет городского бюджета началось еще в конце 2016 года и сейчас практически завершилось, добавили в пресс-службе.
XXIX Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Спортивная программа игр включает в себя соревнования по 11 видам спорта.