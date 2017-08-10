КРАСНОЯРСК, 10 авг — РИА Новости. Переселение горожан из аварийного жилья началось в Красноярске в рамках подготовки к Универсиаде-2019, сообщает пресс-служба мэрии города.

"Началось переселение граждан из аварийных домов в рамках подготовки к Универсиаде. На этой неделе начался показ квартир гражданам, проживающим в бараках в центральной части города. Напомним, в июне были объявлены аукционы на покупку 46 квартир. На сегодняшний день уже приобретено шесть квартир в Октябрьском районе. Покупка 17 жилых помещений находится в стадии заключения муниципального контракта", — говорится в сообщении.

В мэрии пояснили, что всего расселят 600 семей из 68 домов, из них 65 домов — за счет краевого бюджета. При этом расселение трех домов за счет городского бюджета началось еще в конце 2016 года и сейчас практически завершилось, добавили в пресс-службе.

XXIX Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Спортивная программа игр включает в себя соревнования по 11 видам спорта.