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Общество

Эксперт рассказал об особенностях российской системы образования

08:1910.08.2017
(обновлено: 08:38 10.08.2017)
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© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкУченики лицея. Архивное фотоУченики лицея. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Россия не первый год занимает лидирующие позиции в различных международных исследованиях качества образования, однако все же уступает первые места по отдельным показателям ряду стран. Чем отличается система образования в РФ и над чем предстоит работать в ближайшее время, учитывая международный опыт, рассказал РИА Новости директор Федерального института оценки качества образования (ФИОКО) Сергей Пономаренко.

Ученики на занятии в инженерном классе московской школы №2030, открытом в рамках образовательного проекта Инженерный класс в московской школе. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Российские старшеклассники показали лучшие в мире результаты по математике
Российские школьники в этом году показали высокие результаты в таких международных исследования качества образования как TIMSS и PISA. Об этом ранее сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. По его словам, исследование PISA показало одни из самых лучших динамик в мире качества образования по читательской, математической грамотности среди российских девятиклассников. А по итогам TIMSS Россия удерживает высокие результаты по естествознанию четвертых и восьмых классов. Также одиннадцатиклассники оказались на первом месте в мире по естествознанию и математике.

Как уточнил Пономаренко, РФ на сегодняшний день принимает участие в шести международных сравнительных исследованиях качества образования. Линейка, по которой оцениваются российские школьники, – от начальной до старшей школы.

"Что касается результатов, которые показывает Российская Федерация, то на самом деле в начальной школе мы одни из лучших в мире. В частности, в исследовании PIRLS на протяжении последних циклов, а их было два, в которых Россия принимала участие, в предыдущем цикле мы были на первом месте, в последнем цикле мы были на втором месте, уступив чуть-чуть Гонконгу", — рассказал директор ФИОКО.

По его словам, в результатах исследования по 2016 году, которые будут опубликованы в ноябре, Россию также ожидают вполне достойные позиции среди учащихся начальной школы.

Международные организации оценили уровень московских школ
© Пресс-служба РособрнадзораВ ходе II Международной конференции по развитию системы оценки качества образования ее участники посетили школу №2030. Они познакомились с занятиями в конвергентной лаборатории для профильной подгруппы инженерного класса, посетили урок в кабинете художественного труда, биологии, а также посмотрели занятия в младших классах.Школа № 2030. Конвергентная лаборатория.
© Пресс-служба Рособрнадзора
В ходе II Международной конференции по развитию системы оценки качества образования ее участники посетили школу №2030. Они познакомились с занятиями в конвергентной лаборатории для профильной подгруппы инженерного класса, посетили урок в кабинете художественного труда, биологии, а также посмотрели занятия в младших классах.
© Пресс-служба РособрнадзораОрганизаторы международных исследований PISA, TIMSS, PIRLS высоко оценили уровень столичных школ.Анне-Берит Кавли
© Пресс-служба Рособрнадзора
Организаторы международных исследований PISA, TIMSS, PIRLS высоко оценили уровень столичных школ.
© Пресс-служба Рособрнадзора"Мы – как люди, которые занимаются исследованиями качества обучения, – конечно же, стремимся к тому, чтобы оно было очень высоким. Поэтому нам всегда очень радостно видеть примеры тех школ, где действительно оно достигается… Мы думаем, что вы, действительно, добиваетесь потрясающих результатов, и вас с этим поздравляем", — сказал исполнительный директор Международной ассоциации по оценке образовательных достижений Дирк Хастедт.Школа 2030. Водная инсталляция
© Пресс-служба Рособрнадзора
"Мы – как люди, которые занимаются исследованиями качества обучения, – конечно же, стремимся к тому, чтобы оно было очень высоким. Поэтому нам всегда очень радостно видеть примеры тех школ, где действительно оно достигается… Мы думаем, что вы, действительно, добиваетесь потрясающих результатов, и вас с этим поздравляем", — сказал исполнительный директор Международной ассоциации по оценке образовательных достижений Дирк Хастедт.
© Пресс-служба РособрнадзораСреди участников международной конференции председатель Международной ассоциации по оценке образовательных достижений (IEA) Анне-Берит Кавли, исполнительный директор IEA Дирк Хастедт, старший менеджер проекта PISA Организации по экономическому сотрудничеству и развитию Питер Адамс, организаторы международных исследований качества образования PISA, TIMSS, PIRLS и другие ведущие эксперты в сфере исследований качества образования.Международная конференция Использование результатов исследований качества образования
© Пресс-служба Рособрнадзора
Среди участников международной конференции председатель Международной ассоциации по оценке образовательных достижений (IEA) Анне-Берит Кавли, исполнительный директор IEA Дирк Хастедт, старший менеджер проекта PISA Организации по экономическому сотрудничеству и развитию Питер Адамс, организаторы международных исследований качества образования PISA, TIMSS, PIRLS и другие ведущие эксперты в сфере исследований качества образования.
© Пресс-служба РособрнадзораСтарший менеджер проекта PISA Питер Адамс отметил, что власти РФ уделяют огромное внимание развитию школьного образования. Касаясь проведения исследований, эксперт обратил внимание на то, что крайне важно видеть результат, стоящий за цифрами, вырабатывать конкретные рекомендации с учетом национального контекста системы образования, а также более внимательно относиться к вопросу распределения ресурсов.Международная конференция Использование результатов исследований качества образования
© Пресс-служба Рособрнадзора
Старший менеджер проекта PISA Питер Адамс отметил, что власти РФ уделяют огромное внимание развитию школьного образования. Касаясь проведения исследований, эксперт обратил внимание на то, что крайне важно видеть результат, стоящий за цифрами, вырабатывать конкретные рекомендации с учетом национального контекста системы образования, а также более внимательно относиться к вопросу распределения ресурсов.
© Пресс-служба РособрнадзораГлава Рособрнадзора Сергей Кравцов поблагодарил участников конференции и отметил, что российским школам еще есть, к чему стремиться.Международная конференция Использование результатов исследований качества образования
© Пресс-служба Рособрнадзора
Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов поблагодарил участников конференции и отметил, что российским школам еще есть, к чему стремиться.
© Пресс-служба Рособрнадзора"Нам есть, куда дальше стремиться и над чем работать. Мы понимаем свои плюсы и минусы, поэтому здесь, конечно, нам много что предстоит сделать, но, действительно, определённые уже заделы есть. И, конечно, исследование, которое прошло в Москве, когда все школы были оценены, для нас, конечно, эти результаты очень важны", — сказал Кравцов.Сергей Кравцов
© Пресс-служба Рособрнадзора
"Нам есть, куда дальше стремиться и над чем работать. Мы понимаем свои плюсы и минусы, поэтому здесь, конечно, нам много что предстоит сделать, но, действительно, определённые уже заделы есть. И, конечно, исследование, которое прошло в Москве, когда все школы были оценены, для нас, конечно, эти результаты очень важны", — сказал Кравцов.
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В сравнении с другими: контроль за качеством

"Если сравнивать нас с другими странами, то, безусловно, Россия тоже находится в лидирующих строчках, занимает лидирующие места. Но нас опережают страны Юго-Восточной Азии, такие как Сингапур, Корея, Япония, Гонконг, Тайвань, отдельные города и регионы, такие как Шанхай и Макао", — сказал эксперт.

Виктор Болотов
© Фото : ГУ-ВШЭ
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Директор ФИОКО, сравнивая Россию с этими странами, обратил внимание, что в данных лидирующих по качеству образования государствах очень большое внимание уделяется работе с педагогами. В частности, они проходят тройную фильтрацию, устраиваясь на работу в школу, сдавая серьезные экзамены.

"Чтобы попасть в школу, ты тоже должен пройти испытания, продемонстрировать навыки, базовые уровни и профильные моменты, которые ты должен по своему предмету продемонстрировать. И каждый год потом идет тоже усиленный контроль за педагогом, который работает в школе", — пояснил Пономаренко.

Кроме того, как отметил эксперт, в системе учительского роста этих стран большое внимание уделяется работе с ассоциацией педагогов: институт переподготовки и различные фундаментальные структуры методически и научно обоснованно занимаются учительско-педагогическим ростом каждого человека, который работает в системе образования.

"Я думаю, что работа с педагогом должна быть в приоритете и, конечно, объективность. Мы не то что боремся с этим, мы хотим дать возможность, чтобы страна стала единомышленниками с нами, и поняла, что Всероссийские проверочные работы, которые мы проводим, не для того, чтобы кого-то наказать или поощрить с федерального уровня. Мы даем очень качественные измерительные материалы, которые отработаны экспертами, авторами учебников. Мы даем им возможность провести контрольные работы и самим сделать выводы", — сказал он.

Затраты на образование и учительские зарплаты

Студенты на занятиях в Южно-Уральском государственном аграрном университете в Челябинске
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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По словам Пономаренко, Россия в среднем вкладывает в систему образования средств практически на треть больше, чем страны Юго-Восточной Азии, опережающие ее по качеству образования. Причем в этих странах основные финансы вкладываются не столько в саму систему, сколько в зарплаты учителей.

"Очень серьезная система мотивации в странах Юго-Восточной Азии, потому что там очень достойные зарплаты. Россия также в последнее время уделяет достойное внимание росту зарплат педагогов, потому что на примере передовых стран мира, где действительно образование на высоком качественном уровне, так же зарплаты педагогов в полтора-два раза выше средней зарплаты по странам", — отметил Пономаренко.

В сравнении же с США и странами Европы, расходы РФ на образование все же в полтора-два раза ниже.

Занятия в Московском государственном педагогическом университете. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Но из стран Европы передовиками я бы отметил только одну страну – это Финляндия, которая занимает лидирующие строчки в рейтинге международных сравнительных исследований. И на наш вопрос, который мы задаем регулярно "В чем их успех?", они отвечают: "Потому что мы сохранили советскую систему образования", — сказал он.

Пономаренко отметил, что сам не работал в советской системе образования, поэтому сравнить эти системы полноценно не может. Однако отметил, что сегодня РФ стремится восстановить те фундаментальные вещи, которые были в советской системе, например, ограничить количество учебников или ввести диагностические контрольные работы.

Количество учебников и экзаменов

По словам эксперта, Япония, Сингапур и Гонконг сегодня находится в передовиках с точки зрения граничного числа учебников. В среднем в этих странах по 2-4 учебника на дисциплину в зависимости от базового или профильного курса. В Финляндии – порядка 6-8 учебников в зависимости от дисциплины.

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"У нас пока гораздо больше", — отметил Пономаренко.

Ранее глава Минобрнауки Ольга Васильева уже заявляла, что считает необходимым создать единые базовые линейки школьных учебников, сократив их количество до трех. Она также назвала недопустимым наличие 400 учебников для начальных классов. Позднее министр заявляла РИА Новости, что количество учебников сократится уже в ближайшее время.

Как рассказал Пономаренко, по количеству обязательных экзаменов Россия очень похожа с другими странами: Францией, Китаем, Финляндией. Количество обязательных предметов там варьируется от одного до шести.

"Я в 8-м классе сдавал 5 предметов. Не думаю, что это проблема. Если ты в течение всех лет обучения в школе уделяешь внимание изучению этих предметов и освоению образовательных стандартов, проблем не будет", — сказал он.

Высшее образование

Высшая школа экономики в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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По словам эксперта, и в странах Юго-Восточной Азии, и в Финляндии выпускники школ поступают в вузы после 12 лет обучения, что дает дополнительный год образования для бакалавров. При этом эти страны не являются участниками болонской системы, но тем не менее разделяют высшую школу на бакалавров и магистров.

"Есть и система среднего профессионального образования. У них не стоит задача, чтобы все получали высшее образование. Высшее образование имеют лишь около 35-40%, до 50%. Все остальные, и это не считается чем-то зазорным, получают средний уровень профессионального образования, либо остаются со школьным образованием", — рассказал эксперт.

В России же, по словам Пономаренко, около 70% людей с высшим образованием в зависимости от возрастной группы. При этом у поколения последних 10 лет процент получивших высшее образование выше.

"Но мы идем на уменьшение этого количества. Мы понимаем, что если все ребята будут, окончив 11 класс, поступать в университеты, то с точки зрения качества высшего образования мы не прорвемся никуда", — сказал он.

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Эксперт также отметил, что многие вузы, которые давали некачественное образование, в последние годы были закрыты.

"Я четко прогнозирую, что каждый год прием в систему высшего образования идет на уменьшение путем того, что количество вузов сокращается, путем того, что количество специальностей, дублирующих в одном городе, в одном регионе, на одной территории сокращается. Поэтому количество (людей с высшим образованием) уменьшается. Я думаю, что это скажется положительно на качестве высшего образования", — резюмировал он.

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