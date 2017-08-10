В федеральные министерства передадут данные об ущербе от паводка в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 10 авг – РИА Новости. Власти Приморья собирают данные о сумме ущерба, который региону нанес мощный паводок, чтобы передать их в федеральные министерства для определения размеров помощи, сообщил РИА Новости представитель администрации края.

Ранее сообщалось, что губернатор Приморья Владимир Миклушевский обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой оказать федеральную поддержку в восстановлении инфраструктуры, в том числе дорожной, и в выплатах компенсаций жителям за потерянное имущество. Путин поддержал обращение губернатора по оказанию финансовой помощи региону, отмечали региональные власти.

"Профильные департаменты края собирают данные по ущербу, которые передадут в профильные министерства РФ. Также администрация Приморья подготовит сводную информацию для подсчета общего ущерба и обращения за федеральной помощью", — сказал собеседник.

В частности, по обращению департамента транспорта и дорожного хозяйства края в Приморье прибудет специальная комиссия Росавтодора, которая поможет произвести оценку ущерба, нанесенного дорогам края в результате стихии.

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Собеседник отметил, что установить точный размер ущерба от паводка можно будет, когда в крае полностью сойдет вода.

Прошедшие в ночь на понедельник ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попало 34 населенных пунктах, было подтоплено свыше двух тысяч жилых домов и 2,4 тысячи придомовых территорий, размыло дороги и повредило железнодорожное полотно. Несколько населенных пунктов отрезало паводком. В шести районах края был введен режим чрезвычайной ситуации.