У острова Русский в дни ВЭФ-2017 закроют навигацию для катеров и лодок

ВЛАДИВОСТОК, 10 авг – РИА Новости. Навигацию для маломерных судов закроют в начале сентября в акватории бухт Аякс и Парис острова Русский во Владивостоке в связи с проведением Восточного экономического форума-2017, сообщает главк МЧС РФ по Приморскому краю.

"В связи с проведением Восточного экономического форума-2017 с 3 по 9 сентября 2017 года будут установлены ограничения для плавания в акватории Амурского залива. В акваториях бухт Аякс и Парис – ограничения с северо-востока линией от мыса Новосильского до мыса Житкова, и бухты Новик – с северо-запада линией от мыса Шишина до мыса Доронина, за исключением судов, задействованных в проведении форума", — говорится в сообщении.

Восточный экономический форум учрежден указом президента РФ Владимира Путина. Третий ВЭФ пройдет во Владивостоке 6-7 сентября.