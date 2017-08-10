Власти сообщили о восстановлении связи в подтопленном Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 10 авг – РИА Новости. Связь в Приморье, нарушенная в начале недели из-за ливней и паводка, полностью восстановлена, сообщает администрация края.

Прошедшие в ночь на понедельник ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попало 34 населенных пунктах, было подтоплено свыше 2 тысяч жилых домов с населением 13,3 тысячи человек и 2,4 тысячи придомовых территорий, 17 социально значимых объектов, повреждено 12 участков автомобильных дорог, подмыто два участка железной дороги, отрезано восемь населенных пунктов с населением 20,5 тысячи человек. В шести районах края введен режим ЧС.

"Пока частично отключены от энергоснабжения три населенных пунктах в Уссурийске и Хасанском районе….Связь в регионе полностью восстановлена", — говорится в сообщении.

В пяти муниципалитетах работают 22 комиссии по оценке ущерба. Специалисты уже обследовали 90 домов.

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Также власти отмечают, что восстановлен проезд в отрезанное село Безверхово Хасанского района. Продолжаются работы на дороге в Перевозную, Овчинниково, есть проезд для джипов в Провалово. Наиболее тяжелая ситуация на дороге в поселок Приморский, там работы планируется завершить в течение пятницы.

Всего, по данным администрации, для ликвидации ЧС в Приморье задействовано свыше 2,3 тысячи человек и 415 единиц техники.