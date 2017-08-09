В Керченском проливе испытали плавучую систему для перевозки арок моста в Крым

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В акватории Керченского пролива протестировали плавучую систему, предназначенную для перевозки и подъема арок судоходного пролета моста в Крым. Об этом сообщает инфоцентр "Крымский мост".
"Испытания проводятся в рамках подготовки к морской операции. Программой предусмотрено обязательное тестирование всего оборудования, задействованного в перевозке арочных пролетов, их подъеме и монтаже в проектное положение — на фарватерные опоры", — говорится в сообщении.
Испытания на фарватере прошли в течение 12 часов. Для исключения простоя судов во время ограничения движения по Керчь-Еникальскому каналу Минтранс России заблаговременно выпустил соответствующий приказ, подчеркнули в инфоцентре.
"В документе определены акватория и график приостановки судоходства на всех этапах проведения морских операций", — говорится в сообщении.
Операция по установке таких габаритных конструкций, как арки Крымского моста, в морской акватории является уникальной: она будет проведена впервые в практике отечественного мостостроения. Опыта, аналогичного по масштабам, климатическим и гидрологическим условиям, у советских и российских строителей еще не было.
В инфоцентре отметили, что морская операция — результат накопленной практики и передовых технологий как отечественного, так и мирового мостостроения. Она будет проводиться при полной готовности всех систем и благоприятных погодных условиях.
Сообщается, что вес железнодорожной арки в момент транспортировки к фарватеру составляет более 6 тысяч тонн, а автодорожной — 5 тысяч тонн.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России: его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта — 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
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