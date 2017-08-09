Пожаловавшаяся Путину жительница Орла получит необходимые лекарства

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Жительницу Орла, обратившуюся на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, обеспечат необходимыми лекарствами, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Жительница Орловской области, инвалид первой группы, в ходе прямой линии с президентом посетовала на то, что не может своевременно получить жизненно необходимые ей лекарственные препараты. Она рассказала, что уже обращалась со своим вопросом напрямую к губернатору, однако полностью решить проблему, по ее словам, не удается. Президент пообещал проработать этот вопрос с региональными властями.

"Прокуратура… провела проверку по жалобе местной жительницы, являющейся инвалидом и обратившейся во время прямой линии к президенту Владимиру Путину. Установлено, что заявительнице для постоянного применения назначен лекарственный препарат, включенный в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утвержденный распоряжением правительства РФ. Несмотря на это, департаментом здравоохранения Орловской области женщине своевременно не предоставлялся необходимый лекарственный препарат", — отмечается в сообщении.

По результатам проверки прокурор Заводского района Орла обратился в суд с иском к департаменту здравоохранения Орловской области об обязании обеспечить заявительницу лекарством бесплатно. Суд требования прокурора удовлетворил.