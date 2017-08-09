Бастрыкин наградил волонтера, нашедшего ребенка в лесу на Урале

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил медалью волонтера Павла Карпенко, который нашел блуждавшего четыре дня в лесу ребенка на Урале, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

ГУМЧС по региону ранее сообщало, что в Свердловской области наградили волонтера, который нашел четырехлетнего мальчика, заблудившегося в лесу и блуждавшего там четыре дня.

"Карпенко Павел Андреевич награжден медалью "За отличие", которая в ходе сегодняшнего торжественного собрания была ему вручена", — сказала она.

Петренко добавила, что в поисках ребенка приняли участие сотрудники МЧС, правоохранительные органы, а также колоссальное число обычных граждан и волонтеров.

Как сообщалось ранее, ребенок пропал 10 июня на берегу Рефтинского водохранилища. Вместе с родителями он приехал на берег водоема, а затем отправился с отцом за дровами. По пути он захотел вернуться к матери, и, по одним данным, мужчина отпустил его, по другим, малыш сам убежал и потерялся. Мальчик был найден в лесу живым 14 июня, но в тяжелом состоянии. Его госпитализировали, но уже выписали из больницы.