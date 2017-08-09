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Общество

Более 30 тысяч человек отмечают Международный день коренных народов в Югре

16:5509.08.2017
(обновлено: 16:56 09.08.2017)
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© Фото предоставлено "Сахалин Энерджи"Коренные малочисленные народы России. Архивное фотоКоренные малочисленные народы России. Архивное фото
© Фото предоставлено "Сахалин Энерджи"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 авг — РИА Новости. Более 30 тысяч представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры отмечают в среду Международный день коренных народов мира, сообщил РИА Новости представитель окружного департамента общественных и внешних связей.

Один из представителей коренных народов Бразилии. Архивное фото
© AFP 2017 / Evaristo Sa
Международный день коренных народов мира

В настоящее время 2% населения, проживающего в Югре, по оценкам властей, являются представителями коренных малочисленных народов Севера — это ханты, манси, ненцы. Почти 4,5 тысячи человек ведут традиционный образ жизни. При этом четверть всей территории региона занято под традиционное природопользование.

С праздником жителей автономного округа в среду поздравила глава региона Наталья Комарова. Она подчеркнула важность сохранения традиций и истории коренных народов, проживающих на территории Югры.

"Югра — родная земля для народов ханты, манси, ненцев, сумевших в условиях Севера создать и сберечь уникальную цивилизацию, в основе которой лежит гармония природы и человека. У каждого из народов, населяющих Югру, своя история, свои традиции, свой неповторимый путь. Сохранить их для будущих поколений — это огромный труд и важная миссия для югорчан", — говорится в поздравительном обращении губернатора.

Глава региона также акцентировала внимание на том, что устойчивое развитие коренных народов сегодня является государственной задачей. Так, по данным правительства региона, за 10 лет на поддержку коренных малочисленных народов Севера из бюджета Югры было направлено более 6,5 миллиардов рублей.

Купюры на фабрике ФГУП Гознак. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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"Правительство автономного округа последовательно осуществляет защиту этнической самобытности и стремится создать оптимальные условия для социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера", — добавила губернатор Югры.

В среду в рамках Международного дня коренных народов в Ханты-Мансийске открылся выставочный проект "Времена года. Летние ремесла обских угров", кроме того глава региона встретилась с югорскими мастерами, практикующими традиционные промыслы, а также с творческой интеллигенцией, обсудив, в том числе, вопросы развития литературы на хантыйском и мансийском языках.

Мероприятия, посвященные дню коренных народов, продолжатся в большинстве муниципалитетов Югры до конца недели. Как уточнили в департаменте общественных и внешних связей региона, в ближайшие выходные в окружном центре запланирован фестиваль этноспорта, а также главное празднование — на базе этнодеревни "Вэнт Корт", гости которого станут свидетелями традиционного обряда поклонения.

Международный день коренных народов мира был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году.

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