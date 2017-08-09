"Подымим?" Чего лишатся посетители кафе из-за запрета кальяна и вейпа

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Ирина Халецкая. Уединиться в баре и покурить кальян, возможно, в обозримом будущем уже не получится: в местах общественного питания могут запретить вейпы и кальяны, а купить эти устройства можно будет только по достижении 18 лет. Владельцы такого бизнеса считают, что запрет поставит под угрозу работу многих ресторанов и усилит влияние теневого рынка. Сторонники же возражают: ограничение не даст работать недобросовестным конкурентам.

Бизнес под угрозой

Программа "Формирование здорового образа жизни" была опубликована на сайте правительства России 7 августа. В документах прописаны возможные ограничения на использование электронных сигарет, вейпов и кальянов в ресторанах и барах. Это значит, что "альтернативное" курение приравняют к курению сигарет.

Больше всего от запрета пострадают кафе и рестораны, где есть кальяны. Один из представителей сети питания, пожелавший остаться неизвестным, рассказал РИА Новости, что, несмотря на уже действующий запрет о курении в общественных местах, заведения обходят его достаточно легко.

По словам бизнесмена, в одних заведениях предлагают кальяны с никотином, в других — без. Последнее, уверен он, похоже на лукавство.

"Никотин сам по себе не так опасен, как вещества, канцерогены и примеси, которые могут быть в смеси", — рассказал бизнесмен. По его мнению, в случае запрета на использование кальяна многие заведения в принципе не смогут работать: есть целый ряд ресторанов, куда приходят только покурить кальян.

"Речь идет в первую очередь о заведениях с восточной тематикой. Их бизнес точно окажется под вопросом", — добавил он.

Выгоду при этом могут получить хозяева кальянных. Со слов работника заведения Shishkin Village Сергея Вдовина, запрет для индустрии станет "вторым толчком вверх".

"Когда запретили курение сигарет в ресторанах, кальянный бизнес резко укрепил свои позиции, было открыто много заведений. Запрет не принесет вред кальянным, посетители баров, наоборот, придут к нам. Говоря о возрасте посетителей, кальянные и так строго следят, кто к ним приходит, это исключительно совершеннолетние", — уверен он.

Лицензирование табака

С ним согласен владелец крупнейшей сети кальянных в России HookahPlace Антон Гайворонский. По его мнению, абсолютное большинство игроков этого кальянного и табачного бизнеса готовы работать "в белую".

"Нужно вводить лицензирование, так же как на алкоголь. Тогда мы получим специализированное кальянное заведение, куда приходят люди старше 18 лет: и государству хорошо, потому что налоги платятся, и всем посетителям спокойнее. Сейчас такого нет, только стандартные правила на табак, которые, сами понимаете, многие легко нарушают", — уточнил бизнесмен.

Гайворонский уверен, что запрещающие нормы ни к чему хорошему не приведут: это лишь будет стимулировать серый рынок, уход от налогов за счет продажи кальянных табаков без акциз.

"Кальянный бизнес никак не урегулирован. Сегодня уберут кальяны в общепите, а потом запреты могут коснуться и специализированных кальянных. Но это только усугубит ситуацию с черным рынком — люди будут продолжать курить и искать для этого способы не самые законные", — подчеркнул он.

Неадекватные хипстеры

Владельцы специализированных магазинов с вейпами, напротив, спокойно относятся к возможному запрету. Директор магазина Vape Bunker Владимир Котов заявил, что авторитетные компании и раньше не продавали такие девайсы детям, таким занимаются только "неспециализированные ларьки в торговых центрах" и прочие, как он выразился, "клоповники".

"Я не знаю, как еще назвать место, в котором ради наживы пренебрегают морально-этическими нормами, — продолжил Котов. — Такие магазинчики и люди, которые парят, где не нужно, дискредитируют всю индустрию. Уже 3-4 года назад крупные сообщества им говорили: "не парьте в общественных местах, не раздражайте людей, паря на улице, отойдите от скопления людей". В итоге из-за них всех нас выставляют какими-то неадекватными хипстерами", — говорит владелец бизнеса.

Если запрет начнет действовать, то мелкие магазины закроются, а серьезные компании продолжат работу, уверен Котов.

"Это полная антисанитария"

Авторы программы считают, что запрет должен повлиять на общее здоровье нации. Член российской делегации в ПА, депутат Госдумы, бывший санитарный врач Геннадий Онищенко уверен, что запреты следовало ввести еще раньше. Кальяны, с его слов, "это полная антисанитария" и с точки зрения безопасности ими пользоваться вообще нельзя.

"Я не говорю уже о том, что из-за курения кальяна можно заработать туберкулез или любую другую вирусную инфекцию", — подчеркнул врач.

Второе, на что Онищеко обращает пристальное внимание: смеси, закладываемые в кальян, могут содержать наркотические вещества. "Я достоверно знаю, что рецептуры не поддаются никакому контролю. По существу, это полулегальная возможность использовать наркотики", — уточнил он.

Онищенко уверен, что курение вейпов — это лишь первый шаг на пути к обычному курению.

"Индустрия заявляет, что 99% опасных для здоровья веществ, которые дает дым, уходят, и человек якобы получает меньше вреда. Естественно, это ложь, он получает рафинированный никотин, который и является самым вредным", — добавил Онищенко.

Документы по борьбе с употреблением электронных сигарет и кальянов подготовят уже к февралю 2018 года. Помимо запрета на курение кальяна, туда могут попасть ограничения по продаже алкоголя, будут повышены цены на алкоголь и сигареты. Онищенко считает, что о запрете стоит подумать прямо сейчас, хотя бы через решения на местном уровне, поскольку февраль 2018 года — это огромный срок, за который очень многих "успеют подсадить на это зло".

Оздоровление нации

Авторы программы считают, что благодаря запрету к 2025 году число курильщиков уменьшится с 30,5% до 27%. К этому времени больше половины людей в стране начнут заботиться о своем здоровье, уверены авторы, а число тех, кто систематически занимается спортом, возрастет до 45%.

Однако врач спортивной медицины Валентин Беляевский уверен, что запреты на потребление алкоголя и табака не имеют ничего общего с оздоровлением населения. Если человека ограничить во вредных привычках, то еще не факт, что он пойдет заниматься спортом, считает Беляевский: "Если человек склонен к вредной привычке, то эту пустоту он будет занимать чем-нибудь другим, будь то жевательный табак, наркотик или чем-то еще".

Врач не согласился с мнением, что человека, который не пьет, не курит и занимается физкультурой, можно назвать здоровым. "Неправильное питание, недостаток сна — это тоже основы здоровья. Значит ли это, что нужно запрещать фастфуд за его влияние на организм человека? Нужна всесторонняя работа, включающая пропаганду здорового образа жизни, а если только запрещать, то мы окажемся в вакууме, где ничего нельзя", — подчеркнул врач.