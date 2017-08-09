На Вологодчине общественные организации получат субсидии на 12 млн рублей

ВОЛОГДА, 9 авг — РИА Новости, Виктория Смирнова. Более 50 общественных организаций Вологодской области получат в общей сложности более 12 миллионов рублей субсидий из регионального бюджета на осуществление социально-значимых проектов, сообщил РИА Новости заместитель губернатора области Евгений Богомазов.

"Всего на конкурс было подано 105 заявок от некоммерческих общественных организаций. Большинство — в сфере патриотического воспитания молодежи, социальной адаптации инвалидов, развития институтов гражданского общества", — рассказал Богомазов.

По его словам, в номинации, которая предусматривает поддержку недавно созданных общественных организаций, победили шесть проектов. В общей сложности они получат около 600 тысяч рублей. Во второй номинации — для организаций работающих не менее года, на которую подано больше всего заявок, финансами поддержат 45 НКО. Им выделено более 8,5 миллионов рублей. В третьей номинации для активно работающих более 10 лет НКО с сетью филиалов в районах на помощь могут рассчитывать две крупные организации.

"В основном поддержку получили НКО, которые предоставляют общественно-полезные услуги населению", — отметил замгубернатора.