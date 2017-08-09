Все олени в Ямальском районе, где год назад выявили сибирскую язву, привиты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 авг — РИА Новости. Все олени в Ямальском районе, где в 2016 году выявлялась сибирская язва, вакцинированы, сообщает в среду правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

В Ямальском районе ЯНАО 25 июля 2016 года был введен карантин из-за сибирской язвы, погибло более 2,5 тысячи оленей. Диагноз подтвердился и у 24 жителей ямальской тундры, употреблявших в пищу необработанное мясо оленей. Из очага инфекции были госпитализированы 97 человек. Позже было принято решение привить от сибирской язвы все поголовье северных оленей на Ямале.

"В Ямальском районе вакцинация завершена. В настоящее время проводится дополнительный контроль в оленеводческих хозяйствах района. Работа по автономному округу продолжается. Сегодня четыре бригады отправились к местам вакцинации в Приуральский район. Специалисты определят места для вакцинации оленьих стад, выпасающихся по западному склону Уральских гор. Одновременно подготовят все необходимое ко второму этапу вакцинации вдоль технологической автодороги Обская-Бованенково", — говорится в сообщении.

На сегодняшний день свыше 60% оленей (порядка 500 тысяч голов) на Ямале получили прививки от сибирской язвы. Семнадцать прививочных бригад, а это 170 специалистов, работают в семи муниципальных образованиях региона одновременно. За сезон 2017 года в автономном округе привьют все поголовье оленей — это более 733 тысяч голов. 900 тысяч доз вакцины привезено из Орловской биофабрики, отмечают власти.

"В жаркие дни, которые еще недавно стояли на Ямале, вакцинация проводилась преимущественно в ночное время. Это было необходимо для того, чтобы олени чувствовали себя комфортно. Пожары не отразились на ходе вакцинации. Сейчас график незначительно корректируют дожди. В мокрую погоду животных не рекомендуется беспокоить. В морозы проблем нет – их защищает теплый шерстяной покров. В дождь шерстяной покров в меньшей степени теплоизолирован", — приводятся в сообщении слова главного государственного ветеринарного инспектора округа Андрея Листишенко.

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