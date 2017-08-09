Эксперт счел запрет принимать бару в Новосибирске биткоины абсурдом

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Нарушение закона о противодействии терроризму и отмыванию денежных средств выглядит абсурдной причиной для прекращения приема биткоинов в качестве оплаты в баре Новосибирска, считает адвокат Александр Глушенков.
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В начале июля бар Bootleggers Pub&Shop объявил о возможности оплатить покупку не рублями, а биткоинами. Однако уже в августе владельцы заведения сообщили, что заведение прекратило принимать платежи в криптовалюте из-за полученного от прокуратуры предупреждения. В среду представитель регионального надзорного ведомства сообщил РИА Новости, что бар прекратил прием биткоинов после предостережения о том, что расчеты в криптовалюте противоречат закону "О противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма" и положению Банка России о том, что расчеты в России производятся в рублях.
"С точки зрения противодействия терроризму или отмыванию денежных средств, здесь ничего такого нет, поскольку нет никакой связи с терроризмом или еще чем-то подобным. Здесь это совершенно абсурдно — каким образом бар, принимая оплату любыми денежными средствами, денежными суррогатами, способствует отмыванию преступных денежных средств? А если, грубо говоря, преступники, которые действительно имеют какие-то криминальные денежные средства, приходят в этот бар и платят наличными деньгами, — это что?" — сказал Глушенков РИА Новости.
По его мнению, нарушением закона в таких случаях может являться неправильное отражение финансовых операций с криптовалютой в бухучете, а не сам факт оплаты в биткоинах.