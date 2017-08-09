Единый билет в Крым в этом году оформили почти 300 тысяч пассажиров

СОЧИ, 9 авг — РИА Новости. В текущем курортном сезоне более 200 тысяч пассажиров воспользовались единым билетом, самым популярным направлением стали Феодосия, Симферополь, Ялта и Евпатория, сообщила пресс-служба АНО "Единая транспортная дирекция".

По сообщению пресс-службы АНО "Единая транспортная дирекция" (АНО "ЕТД"), с 30 апреля 2017 года по 9 августа 2017 года по единому билету перевезено почти 201,2 тысячи пассажиров. На период до 30 сентября оформлено порядка 299,9 тысячи единых билетов.

"Самыми популярными городами являются Феодосия, туда перевезено 23972 пассажира, Симферополь – 19198 пассажиров, Ялта – 18107 пассажиров и Евпатория – 17775 пассажиров. В дни пиковых нагрузок задействовано до ста единиц подвижного состава, перевозится от 4 до 5 тысяч пассажиров в сутки", — говорится в сообщении компании.

За три предыдущих курортных сезона перевезено более 1 миллиона пассажиров, добавляет пресс-служба АНО "ЕТД".

Единый билет был разработан по поручению правительства России и Министерства транспорта. Первые перевозки по "единому билету" были организованы в 2014 году в Крым. Перевозки по "единому билету" на курорты Абхазии были организованы РЖД и Единой транспортной дирекцией с апреля 2017 года. Перевозки по "единому" билету осуществляются от железнодорожных вокзалов Анапы и Краснодара и аэропорта Симферополя в семь городов Крымского полуострова, и от железнодорожного вокзала Адлер и аэропорта Сочи в пять городов Республики Абхазии.

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