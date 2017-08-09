Врачи советуют избегать нагрузок при высоком атмосферном давлении

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Людям с хроническими заболеваниями во время повышения атмосферного давления нужно принимать предписанные врачом лекарства и ограничить физические нагрузки, рассказала РИА Новости старший научный сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья нации Галина Холмогорова.

Ранее в погодном центре "Фобос" РИА Новости сообщили, что в столичном регионе зафиксирован новый рекорд атмосферного давления для 9 августа: столбики термометров поднялись до 757,3 миллиметра ртутного столба, что почти на 10 миллиметров выше нормы.

"Повышенное давление может привести к неприятным последствиям для здоровья некоторых людей. В первую очередь это касается пожилых людей и тех, у кого есть хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистые и легочные", — сказала Холмогорова.

Она отметила, что для облегчения состояния стоит избегать интенсивных физических нагрузок, а также при наличии хронического заболевания применять рекомендованные врачом лекарства.

"Надо принимать лекарства, которые назначил врач, причем людям, страдающим от перепадов давления, их нужно применять постоянно, а не только тогда, когда оно повышается или понижается", — добавила Холмогорова.