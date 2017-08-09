Почти 45 тысяч детей отдохнули в лагерях Липецкой области

ЛИПЕЦК, 9 авг — РИА Новости. Почти 45 тысяч детей провели летние каникулы в июне-июле в различных оздоровительных лагерях Липецкой области, что на 2,5% больше чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.

"В регионе работают 520 оздоровительных учреждений, в том числе 15 загородных оздоровительных лагерей. Кроме того, в муниципальных районах при школах открыты 50 лагерей труда и отдыха, в которых заняты 986 детей — на треть больше, чем летом прошлого года. Сейчас в загородных лагерях стартует четвертая смена и уже почти 45 тысяч детей смогли отдохнуть в лагерях области", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, популярностью пользуются палаточные лагеря. В них этим летом уже отдохнули 3,6 тысячи детей. Более двух тысяч юных туристов побывали в 111 многодневных походах и экспедициях по родному краю. Познавательные экскурсии с посещением исторических достопримечательностей, по местам боевой славы были организованы почти для 17,4 тысячи школьников.

"Знакомство с историей и культурой малой родины воспитывает чувство патриотизма, формирует духовно-патриотические ценности. Такие впечатления запоминаются на всю жизнь", — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев.

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