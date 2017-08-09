Энергетики Кубани усилили контроль над энергосистемой региона из-за жары

КРАСНОДАР, 9 авг — РИА Новости, Светлана Берило. Энергетики Кубани усилили контроль над работой электросетевого комплекса региона в связи с экстремальной жарой, приводящей к аномальному росту электропотребления, сообщает пресс-служба ПАО "Кубаньэнерго".

Как отмечает ведомство, во вторник в 14.00 в Кубанской энергосистеме был достигнут исторический максимум потребления мощности, который составил 5032 МВт, что на 433 МВт выше максимума, зафиксированного в июле 2016 года.

"В связи с установившейся на Кубани экстремальной жарой, приводящей к аномальному росту электропотребления, региональные власти и энергетики предпринимают ряд мероприятий", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в отдельных районах Краснодарского края по рекомендации Минэнерго РФ введен график временных ограничений на период пиковых нагрузок.

"В зоне ответственности ПАО "Кубаньэнерго" временные ограничения могут затронуть отдельные населенные пункты Анапского, Геленджикского, Новороссийского, Славянского, Крымского, Абинского, Красноармейского, Темрюкского, Усть-Лабинского районов", — пояснили в ведомстве.

В компании также напомнили, что все филиалы "Кубаньэнерго" продолжают работать в особом режиме работы, который действует в компании с 29 июля. Согласно прогнозам синоптиков, экстремально высокие температуры в регионе сохранятся до 13 августа. В среду столбик термометра по Кубани достигает 39 градусов тепла.