Первый участок трассы М-1 "Беларусь" станет платным в 2020 году

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Ввод в эксплуатацию первого платного участка трассы М-1 "Беларусь" намечен на 2020 год. Об этом корреспонденту РИА Новости сообщил председатель правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" Сергей Кельбах.

Согласно планам ГК "Автодор", платный участок будет организован на промежутке с 33 по 132 км трассы М-1. В 2018 году начнется реконструкция первой его части с 33 по 84 км, которая будет запущена в эксплуатацию в 2020 году. Вторую часть платного участка с 84 по 132 км госкомпания начнет строить в 2019 году, а эксплуатироваться на платной основе дорога начнет после 2021 года.

"При строительстве двух участков с 33 по 132 км будут активно привлекаться внебюджетные инвестиции, — отметил Сергей Кельбах. — Участок с 33 по 84 км будет введен в эксплуатацию в 2020 году. Технически, это может быть 2021 год".

Построенная дорога будет относиться к категории IБ, иметь по три полосы движения в обоих направлениях, а максимальная скорость на ней будет ограничена на отметке 110 км/ч. Пункты взимания платы (ПВП) будут организованы на 46 и 84 километрах трассы. Оплата будет производиться за фактически пройденное расстояние, как это сделано на подмосковной платной трассе в обход города Одинцово.

Стоит отметить, что автомобилисты, следующие от МКАД до первого пункта ПВП смогут съехать на бесплатный дублер (Можайское шоссе), не производя оплату проезда. То есть для дачников и жителей ближайшего Подмосковья проезд по М-1 от Москвы до 46 км будет бесплатным.