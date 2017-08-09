На Кубани отчитались о работе по стабилизации энергоснабжения в Крыму

КРАСНОДАР, 9 авг — РИА Новости. Власти Краснодарского края и сетевые компании региона пытаются снизить риски незапланированных отключений электроснабжения из-за жары на Кубани и в Крыму, сообщает пресс-служба краевой администрации со ссылкой на региональное министерство ТЭК и ЖКХ.

Уточняется, что в рамках мероприятий по стабилизации ситуации на территории Юго-западного энергорайона Краснодарского края производятся временные ограничения потребления мощности в объеме до 110 МВт в период с 20-00 до 23-00.

"Данная мера введена по рекомендации Минэнерго РФ для стабилизации перетоков мощности, недопущения повреждения оборудования и нарушения устойчивости параллельной работы с Единой энергетической системой России энергосистемы Крымского полуострова, сопровождающегося погашением потребности значительной части потребителей республики Крым", – говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что временные отключения коснулись потребителей из Новороссийска, Анапы, Геленджика, а также в Крымском, Абинском, Славянском, Красноармейском, Темрюкском районах Краснодарского края. Отключения электроэнергии носят точечный характер и находятся на контроле в региональном министерстве ТЭК и ЖКХ, в единых диспетчерских службах муниципалитетов, ПАО Кубаньэнерго и Региональном Диспетчерском управлении – Кубанском РДУ.

Ранее в среду компания "Крымэнерго" предупредила о возможном введении графиков временного ограничения света в часы максимальных нагрузок, поскольку в период аномальной жары в Крыму резко возрос уровень потребления электроэнергии.

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