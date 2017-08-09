Жители Приморья получат по 25 тысяч рублей за поврежденные паводком дома

Здание, затопленное в результате наводнения, в Уссурийске. 8 августа 2017

Здание, затопленное в результате наводнения, в Уссурийске. 8 августа 2017

ВЛАДИВОСТОК, 9 авг — РИА Новости. Жители в Приморье получат по 25 тысяч рублей за поврежденные в результате подтопления дома и по 10 тысяч за подтопленные земельные, придомовые, садовые и огородные участки, сообщает пресс-служба администрации Приморья.

Губернатор края Владимир Миклушевский подписал постановление об оказании адресной материальной помощи гражданам, чьи дома и земельные участки пострадали в результате ливневых дождей.

"По 10 тысяч рублей гражданам будет выплачено за подтопленные земельные, придомовые, садовые и огородные участки, по 25 тысяч – за поврежденный дом", — говорится в сообщении.

Сейчас в пострадавших от дождей муниципальных образованиях уже начали работать комиссии по оценке ущерба.

Прошедшие в ночь на понедельник ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попало 34 населенных пунктах, было подтоплено свыше 2 тысяч жилых домов с населением 13,3 тысячи человек и 2,4 тысячи придомовых территорий, 17 социально значимых объектов, повреждено 12 участков автомобильных дорог, подмыто два участка железной дороги, отрезано восемь населенных пунктов с населением 20,5 тысячи человек. В крае ввели режим ЧС.