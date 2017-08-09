Крымчан предупредили о возможных ограничениях в потреблении электричества

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости, Виктор Лященко. Компания "Крымэнерго" предупредила о возможном введении графиков временного ограничения электроэнергии в часы максимальных нагрузок.
В компании напомнили, что в период аномальной жары в республике резко возрос уровень потребления электрической энергии. На сегодня объемы потребления достигли предела и превышают суммарный объем крымской генерации и перетоков по энергомосту "Тамань – Крым".
Прогнозируемое на 9 августа время ограничения – от 20:00 до 22:00 в объеме порядка 5-10% от потребления районов электрических сетей. Ожидаемый срок ограничения – 1 час.
"Крымэнерго" призывает жителей и гостей полуострова рационально использовать электрическую энергию и, по возможности, сократить энергопотребление в часы вечернего максимума с 19:00 до 23:00.
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