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Общество

Олешко поблагодарил Первый канал и прокомментировал переход на НТВ

11:5109.08.2017
(обновлено: 11:55 09.08.2017)
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© Фото : Пресс-служба НТВ Презентация проекта Ты супер! Танцы. Архивное фотоПрезентация проекта Ты супер! Танцы. Архивное фото
© Фото : Пресс-служба НТВ

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Актер и телеведущий Александр Олешко прокомментировал свой переход на НТВ: поблагодарил руководство Первого канала за доверие, поддержку и интересное сотрудничество и отметил, что счастлив присоединиться к шоу "Ты супер! Танцы", поскольку работа с детьми сопровождает его давно.

Актер Александр Олешко. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Александр Олешко будет вести шоу "Ты супер! Танцы" на телеканале НТВ
Внимание к переходу Олешко с Первого канала было привлечено после слухов о возможном уходе другого популярного ведущего программы "Пусть говорят" на Первом канале Андрея Малахова. Накануне в пресс-службе Первого канала РИА Новости сообщили, что Олешко уже около полугода не работает на канале — поскольку для ведущего не было подходящих проектов, с ним решили расстаться и не продлили контракт на 2017 год. В среду телеканал НТВ сообщил, что Олешко станет ведущим международного конкурса "Ты супер! Танцы".

"Дорогие друзья! Никаких официальных заявлений, уточнений, выяснений, прощаний и прочего. Лишь благодарность за многолетнее, яркое, разнообразное, очень насыщенное и очень интересное, доброе сотрудничество, которое завершилось по собственному желанию в начале июня этого года! Руководству Первого канала от души спасибо за доверие, поддержку, внимание и безграничные возможности! Всем, с кем работал, спасибо за помощь, азарт и общее дело!" — написал Олешко в среду в Instagram.

 

 

По его словам, будучи свободным художником, он "принял предложение, от которого не мог отказаться". "Где бы и с кем бы ни находился, главной остается задача подарить зрителю радость, душевный покой и хорошее настроение! Зритель знает, это от души", — отметил телеведущий.

Пресс-служба телеканала НТВ привела слова Олешко, который отметил, что "счастливая работа с детьми и для детей в самых разных проектах, фильмах и телепрограммах" сопровождает его давно.

"Ты супер! Танцы" — уникальный проект НТВ, к которому хочется быть причастным! Много лет, будучи ведущим популярных телевизионных шоу различного формата, я всегда старался стать для участников защитником, опорой, товарищем и другом. Для детей особенно! В детстве я и сам, мечтая стать артистом, занимался в самых разных студиях, кружках. В том числе и танцами. И был некоторое время в составе детской группы легендарного танцевального ансамбля "ЖОК". Поэтому я знаю не понаслышке, как важны доброе слово и поддержка. Хочется, чтобы наши юные танцоры раскрылись, показали всё, на что они способны. Каждый из них – супер!" — сказал Олешко, которого цитирует НТВ.

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