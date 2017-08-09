В ТиНАО Москвы откроют восемь новых автобусных маршрутов

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В ТиНАО Москвы уже выполнена треть запланированных строительно-монтажных работ по созданию восьми автобусных маршрутов, сообщает официальный порта мэра Москвы. На них появится 67 остановок, шесть разворотных и четыре отстойно-разворотные площадки, светофоры и около 800 опор освещения.

Общая протяженность маршрутов составит 51,8 километра. На каждом из них дорожную сеть расширят до семи — семи с половиной метров. Сейчас ведутся работы по фрезеровке асфальтобетонного покрытия, установке бордюра, укладке нижнего слоя асфальта и устройству стоянок и разворотных площадок. На части маршрутов рабочие начали установку опор освещения.

На четырех маршрутах — № 14 "Железнодорожная станция Крёкшино" — "Поселок Совхоза Крёкшино", № 15 "Железнодорожная станция Щербинка" — "Поселок Фабрики имени 1 Мая" — "Мостовское", № 16 "Зверево" — "Железнодорожная станция Рассудово", № 21 "Троицк" — "Деревня Пучково" — построят отстойно-разворотные площадки. Также обустроят тротуарную сеть, заездные карманы, увеличат радиусы поворотов реверсивного движения, установят светофоры и наружное освещение и нанесут разметку. Кроме того, здесь разобьют газоны и озеленят территорию.

Самым длинным станет маршрут № 18 от железнодорожной станции Щербинка до Ерина. Его протяженность — 15,5 километра. Длина самого короткого маршрута, № 19, от поселка Киевского до железнодорожной станции Бекасово-1, составит два километра.

Реконструкция коснется и существующих автобусных остановок, которые находятся на пересечении новых и действующих маршрутов.

Сейчас на трех маршрутах — № 15 "Железнодорожная станция Щербинка" — "Поселок Фабрики имени 1 Мая" — "Мостовское", № 19 "Поселок Киевский" — "Железнодорожная станция Бекасово-1" и № 20 "Поселок Киевский" — "Деревня Шеломово" — "Станция Бекасово-Сортировочное" — ведутся подготовительные работы для установки опор наружного освещения.

Работы по благоустройству проводятся в рамках государственной программы города Москвы "Развитие транспортной системы". Первые автобусы планируется запустить после завершения строительно-монтажных работ и благоустройства территории.