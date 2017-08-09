Московские власти пообещали сберечь исторически ценные здания при реновации

МОСКВА, 9 авг — РИА Недвижимость. Ни одно здание, обладающие историко-культурной ценностью, не будет снесено в рамках программы реновации жилья в столице, говорится в сообщении Мосгорнаследия.
"В настоящее время Москомархитектурой совместно с Мосгорнаследием и общественностью организована работа по выявлению ценных домов, включенных в список реновации, для их дальнейшего сохранения и проведения реконструкции без сноса. Все перечни зданий, предлагаемые общественниками, самым тщательным образом изучаются", — отмечается в пресс-релизе.
В нем добавляется, что по итогам этой совместной работы будет сформирован перечень домов, подлежащих сохранению.
Власти Москвы 1 августа утвердили программу реновации жилья столицы, рассчитанную до 2032 года, в окончательный список вошли 5144 дома. Закон о реновации в столице принят Госдумой в третьем чтении 14 июня и подписан президентом 1 июля. Согласно закону, жильцы сносимых зданий получат новые квартиры в том же районе и с отделкой комфорт-класса, также они могут взять компенсацию деньгами. Кроме того, предусмотрена норма о замене предмета ипотеки с прежними условиями.