Московские власти пообещали сберечь исторически ценные здания при реновации

МОСКВА, 9 авг — РИА Недвижимость. Ни одно здание, обладающие историко-культурной ценностью, не будет снесено в рамках программы реновации жилья в столице, говорится в сообщении Мосгорнаследия.

"В настоящее время Москомархитектурой совместно с Мосгорнаследием и общественностью организована работа по выявлению ценных домов, включенных в список реновации, для их дальнейшего сохранения и проведения реконструкции без сноса. Все перечни зданий, предлагаемые общественниками, самым тщательным образом изучаются", — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по итогам этой совместной работы будет сформирован перечень домов, подлежащих сохранению.

Ранее заммэра Москвы по строительству и градостроительной политике Марат Хуснуллин говорил о том, что в рамках программы реновации планируется реконструировать около 250 домов, представляющих историческую и архитектурную ценность. Он также рассказал, что власти Москвы из 5 тысяч домов, вошедших в программу реновации, выбрали 400 для анализа возможности их сохранения. Дальнейшее использование этих домов будет определено отдельно в каждом конкретном случае, сообщалось в материалах мэрии.

Власти Москвы 1 августа утвердили программу реновации жилья столицы, рассчитанную до 2032 года, в окончательный список вошли 5144 дома. Закон о реновации в столице принят Госдумой в третьем чтении 14 июня и подписан президентом 1 июля. Согласно закону, жильцы сносимых зданий получат новые квартиры в том же районе и с отделкой комфорт-класса, также они могут взять компенсацию деньгами. Кроме того, предусмотрена норма о замене предмета ипотеки с прежними условиями.