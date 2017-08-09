Вертолет доставит дизель-генераторы в подтопленные районы Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 9 авг — РИА Новости. Резервные дизель-генераторы доставят на вертолете в районы Приморья, с которыми нет автомобильного сообщения из-за паводка, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Для доставки резервных дизель-генераторов в населённые пункты Приморья, с которыми в настоящее время нет автомобильного сообщения, необходимо задействовать базирующийся в крае вертолёт Ми-26. Такое поручение дал губернатор края Владимир Миклушевский… 9 августа", — говорится в сообщении.

Резервные генераторы необходимы для того, чтобы запитать абонентские трансформаторные подстанции в Хасанском районе, где частично без энергоснабжения остаются населённые пункты Филипповка, Витязь, Перевозная, Занадворовка, Рязановка, Береговое и Рыбачье. Генераторы будут предоставлены из резервного фонда края.

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Как доложила директор департамента энергетики Приморского края Алла Фортун, устранение аварий на сетях осложняется тем, что на ряде участков сетей смыты опоры, а в некоторые населённые пункты пока не может пройти техника.

В Уссурийском городском округе работы по восстановлению электросетей завершены, однако нельзя запитать несколько ранее затопленных абонентских трансформаторных подстанций, пока они не просохли. Была затоплена котельная номер пять, пострадали электронасосы, прекращена подача горячей воды потребителям. После просушки объект будет запущен.

Котельная номер 181 села Романовка, центральная котельная села Барабаш и котельная "Дальтэк" посёлка Новошахтинский также были частично затоплены, но оборудование не пострадало, ведётся просушка объектов. Возобновлена утром подача воды в села Михайловка и поселка Новошахтинский.

Прошедшие в ночь на понедельник ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попало 34 населенных пункта, было подтоплено свыше 2 тысяч жилых домов с населением 13,3 тысячи человек и 2,4 тысячи придомовых территорий, 17 социально значимых объектов, повреждено 12 участков автомобильных дорог, подмыто два участка железной дороги, отрезано восемь населенных пунктов с населением 20,5 тысячи человек. Режим ЧС ввели в Хасанском, Михайловском, Октябрьском, Надеждинском, Пограничном районах, в Уссурийском городском округе.