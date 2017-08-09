В четырех районах Приморья восстановили размытые дороги

ВЛАДИВОСТОК, 9 авг – РИА Новости. Ремонтные бригады за сутки восстановили повреждения на размытых от паводка дорогах в четырех районах Приморья, сообщает в среду администрация края.

Прошедшие в ночь на понедельник ливни привели к масштабному паводку в Приморье. По данным властей, всего в зону стихии в крае попало 34 населенных пунктах, было подтоплено свыше двух тысяч жилых домов с населением 13,3 тысячи человек, отрезано восемь населенных пунктов с населением 20,5 тысячи человек. В крае введен режим ЧС.

"За минувшие сутки было восстановлены поврежденные участки на дорогах в четырех муниципальных образованиях: Надеждинском, Михайловском, Хасанском районах и Уссурийском городском округе. Работы по восстановлению проезда по автомобильной дороге Раздольное-Хасан завершены в полном объеме: обеспечено движение на размытых участках по одной полосе, выполнены подходы к мостам", — говорится в сообщении.

На дороге Владивосток-Алексеевка восстановлены подъезды к мосту, восстановлен проезд к селам Тереховка, Оленевод, Тихое по временной схеме. Также восстановили проезд по дороге Уссурийск-Пограничный-Госграница на 19-м километре, по временной схеме – проезд по дороге Уссурийск-Ольховка-Осиновка. В Михайловском районе восстановлено полотно дороги Михайловка-Спасск-Дальний на подходах к мосту, где были разрушены подпорные стенки. Восстановлены проезды к селам Некруглово, Зеленый Яр, Песчаное.

Начаты работы по обеспечению связи с селами Безверхово и Перевозное в Хасанском районе, туда уже зашла тяжелая техника. В среду до конца дня дорожники планирует восстановить размытый проезд на автомобильной дороге Уссурийск — Утесное — Красный Яр — Тереховка.

Некоторые участки пока остаются подтоплены, приступить к восстановлению проезда на них можно только после спада воды. Это подъезд к селу Овинниково, также дорога из Доброполья через Николо, Львовское, Корсаковку в Кроуновку и Яконовку, дорога к селу Духовское, трассы Сибирцево-Хабаровск-Владивосток и Сибирцево-Духовское.