Москвичей обеспечат транспортом при реализации программы реновации

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Власти Москвы гарантируют, что жители будут обеспечены наземным транспортом и соответствующей инфраструктурой при реализации программы реновации, заявил журналистам заммэра столицы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

"Мы внимательно за всем смотрим. Четко понимаем, что транспортом москвичи будут обеспечены. Будут остановки, достаточное количество наземного транспорта, будет хорошая пешеходная доступность. Мы все это обеспечим, у нас время есть, и четкие поручения от мэра даны. Со своей стороны мы все обеспечим", — сказал Ликсутов.

Власти Москвы 1 августа утвердили программу реновации жилья столицы, рассчитанную до 2032 года, в окончательный список вошли 5144 дома. Закон о реновации в столице принят Госдумой в третьем чтении 14 июня и подписан президентом 1 июля. Согласно закону, жильцы сносимых зданий получат новые квартиры в том же районе и с отделкой комфорт-класса, также они могут взять компенсацию деньгами. Кроме того, предусмотрена норма о замене предмета ипотеки с прежними условиями.