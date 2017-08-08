Москвичей обеспечат транспортом при реализации программы реновации

МОСКВА, 8 авг – РИА Новости. Власти Москвы гарантируют, что жители будут обеспечены наземным транспортом и соответствующей инфраструктурой при реализации программы реновации, заявил журналистам заммэра столицы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.
Власти Москвы 1 августа утвердили программу реновации жилья столицы, рассчитанную до 2032 года, в окончательный список вошли 5144 дома. Закон о реновации в столице принят Госдумой в третьем чтении 14 июня и подписан президентом 1 июля. Согласно закону, жильцы сносимых зданий получат новые квартиры в том же районе и с отделкой комфорт-класса, также они могут взять компенсацию деньгами. Кроме того, предусмотрена норма о замене предмета ипотеки с прежними условиями.