Российские школьники стали чаще участвовать в олимпиадах

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Российские школьники в 2016-2017 учебном году 16,3 миллиона раз поучаствовали в олимпиадах, сообщает пресс-служба вице-премьера по социальной политике Ольги Голодец.

Уточняется, что это на 534 тысяч (около 3%) больше, чем в 2015-2016 учебном году.

Голодец напомнила, что в России с апреля 2012 года реализуется концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов. По ее словам, "у нас есть хорошие результаты".

"Активность школьного этапа олимпиадного движения: в 2016-2017 учебном году их было зафиксировано 16,3 миллионов участий — на 534 тысяч больше, чем в прошлом году", — говорится в сообщении.

Впервые прошли олимпиады по русскому языку и математике для учеников четырех классов.

Вице-премьер отметила ряд блестящих успехов российских школьников: Александр Жигалин из Москвы стал абсолютным победителем международной олимпиады по химии, золотые медали получила вся команда физиков – Сергей Власенко из Воронежа, Станислав Крымский из Петербурга, Кирилл Паршуков из Коми, Дмитрий Плотников из Москвы и Василий Югов из Перми.

Всего на летних международных ученических олимпиадах российские школьники получили десять золотых, 13 серебряных и четыре бронзовые награды. "Система образования находится на верном пути", — сказала Голодец.

Она добавила, что благополучная ситуация наблюдается в области поиска и сопровождения детей с художественным талантом. Система сопровождения и развития талантов должна постоянно совершенствоваться, уверена Голодец.