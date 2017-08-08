Кубань готова оказывать медпомощь в рамках ОМС россиянам, живущим в Абхазии

КРАСНОДАР, 8 авг — РИА Новости. Краснодарский край готов оказывать медпомощь в рамках ОМС россиянам, проживающим в Абхазии, заявил РИА Новости губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Краснодарский край полностью готов оказывать медицинскую помощь в рамках ОМС гражданам РФ, проживающим в Абхазии. Для этого только в Сочи есть восемь взрослых и шесть детских поликлиник, пять стоматологических поликлиник", — отметил глава Кубани.

Кроме того, как добавил губернатор, пациентам из соседней республики, имеющим российское гражданство, будут доступны краевые клиники в Краснодаре, в том числе учреждения, оказывающие высокотехнологическую медпомощь.

"Это будет, по сути, продолжение работы, которая уже ведется с 2008 года в рамках сотрудничества в сфере здравоохранения с Абхазией. Медучреждения региона оказывают консультативную и стационарную помощь гражданам РФ, проживающим в Республике", — добавил политик.

По его данным, только с начала 2017 года за помощью к врачам Сочи обратилось около 1,2 тысяч человек. Кроме того, после недавнего взрыва склада боеприпасов в Абхазии край принял на лечение 5 получивших ранения россиян.