Минэнерго пообещало стабилизировать ситуацию с энергоснабжением в Крыму

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Для стабилизации ситуации с энергоснабжением Крыма к сентябрю в регионе будет дополнительно введено 20 МВт энергомощностей, к концу года — еще около 150 МВт, говорится в сообщении Минэнерго РФ.
"В целях стабилизации ситуации до 1 сентября текущего года в Крыму будет дополнительно введено 20 МВт генерирующей мощности, а до конца года еще около 60 МВт. Также в четвертом квартале 2017 года планируется завершить первый этап реконструкции Сакской ТЭЦ с выдачей мощности в объеме 90 МВт", — говорится в сообщении.
Кроме того, ведомство напоминает, что в первом квартале 2018 года в Крыму будет завершено строительство первых очередей Севастопольской и Симферопольской ТЭС суммарной мощностью 470 МВт. Все эти меры позволят "обеспечить необходимый уровень надежности, покрыть существующий дефицит мощности, а также создать резерв для перспективного развития" Крыма, отмечает Минэнерго.