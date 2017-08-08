Минэнерго пообещало стабилизировать ситуацию с энергоснабжением в Крыму

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Для стабилизации ситуации с энергоснабжением Крыма к сентябрю в регионе будет дополнительно введено 20 МВт энергомощностей, к концу года — еще около 150 МВт, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

Ранее во вторник ведомство сообщило, что потребление электроэнергии в Крыму из-за жары побило предыдущий рекорд, установленный в 2012 году, превысив его на 6%. Чтобы справиться с возникающим в пиковые часы энергопотребления дефицитом, энергетики могут вводить графики временного отключения электроэнергии. Накануне вечером более 108 тысяч человек в Крыму и Севастополе около двух часов оставались без электричества в результате ввода графика временного отключения электропотребления.

"В целях стабилизации ситуации до 1 сентября текущего года в Крыму будет дополнительно введено 20 МВт генерирующей мощности, а до конца года еще около 60 МВт. Также в четвертом квартале 2017 года планируется завершить первый этап реконструкции Сакской ТЭЦ с выдачей мощности в объеме 90 МВт", — говорится в сообщении.

Ранее во вторник член комитета Госдумы РФ по энергетике, бывший первый вице-премьер крымского правительства Михаил Шеремет сообщил РИА Новости, что четыре мобильные газотурбинные электростанции (МГТС) мощностью по 22 МВт каждая дополнительно перебросят в Крым для стабильной работы энергосистемы.

Кроме того, ведомство напоминает, что в первом квартале 2018 года в Крыму будет завершено строительство первых очередей Севастопольской и Симферопольской ТЭС суммарной мощностью 470 МВт. Все эти меры позволят "обеспечить необходимый уровень надежности, покрыть существующий дефицит мощности, а также создать резерв для перспективного развития" Крыма, отмечает Минэнерго.