Верхневолжье предложило создать электронную карту водопользователей Волги

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Тверская область предлагает создать электронную карту всех водопользователей, располагающихся на территории вдоль Волги, с целью предотвратить загрязнение реки и обеспечить ее рациональное использование, сообщил РИА Новости губернатор региона Игорь Руденя.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник провел совещание о сохранении, предотвращении загрязнения и рациональном использовании реки Волги в рамках проекта "Оздоровление Волги" в Волгограде. В мероприятии приняли участие министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень, полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, представители министерств и ведомств, а также главы субъектов РФ.

"Тверская область внесла предложение по созданию электронной карты всех водопользователей на территории Волги, и оно будет включено в паспорт приоритетного проекта. Тверская область большое внимание уделяет вопросам сохранения экологии реки. Мы наметили целый ряд мероприятий, которые уже профинансированы, в том числе, совместно с Москвой", — сказал Руденя.

По его словам, на следующий год будут заложены расходы на создание проектно-сметной документации.

"Наша основная задача —в максимально короткие сроки сделать паспорт по региональной составляющей данного федерального приоритетного проекта, он будет синхронизирован с задачами федеральной программы. Уже в этом году мы наметим комплекс мероприятий, который в среднесрочной перспективе планируем реализовать", — отметил Руденя.

Губернатор Тверской области добавил, что регион также внес предложения по передаче субъектам полномочий по распоряжению инертными материалами, добываемыми из русла реки.

"Еще мы внесли предложение по возможному участию субъектов в мероприятиях по рыбоохране. Сегодня это полномочия РФ, этого недостаточно, чтобы развернуть масштабную работу по борьбе с браконьерством. Кроме того, достигли соглашения с Росрыболовством о взаимодействии по увеличению зарыбления акватории Волги на территории области", — заключил Руденя.

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