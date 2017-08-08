На Вологодчине выберут лучших врачей на конкурсе "Народный доктор"

ВОЛОГДА, 8 авг — РИА Новости, Виктория Смирнова. Лучшего врача в рамках конкурса "Народный доктор" выберут в Вологодской области до конца сентября, сообщил РИА Новости начальник департамента здравоохранения области Игорь Маклаков.

"Главная цель конкурса — определить и поощрить медицинских работников, пользующихся особым доверием и уважением жителей области", — рассказал Маклаков.

По его словам, почетное звание "Народный доктор" будет присвоено врачам, за которых проголосует наибольшее количество пациентов. Процедура голосования несложная: необходимо заполнить анкеты и опустить их в специальные урны, расположенные в 47 медицинских организациях области.

"В прошлом году по итогам конкурса было рассмотрено 15 тысяч анкет. Не сомневаемся, что в этом году их будет еще больше. Конкурс очень полезный. Для самих докторов проект является моральным стимулом для дальнейшего развития", — отметил начальник облздрава.

По его словам, традиционно в проекте несколько номинаций: "Народный врач", "Народный фельдшер", "Народная медицинская сестра". Определит победителей конкурсная комиссия. Призовые места по каждой номинации будут распределяться в зависимости от количества набранных голосов.

"Конкурс в нашем регионе проводится пятый год подряд по инициативе губернатора области Олега Кувшинникова. Его организует областной департамент здравоохранения и Вологодское региональное отделение партии "Единая Россия", — добавил Маклаков.