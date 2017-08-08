"Почта России" начинает принимать обращения клиентов через сайт

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. "Почта России" запустила на сайте pochta.ru канал для подачи официальных обращений в электронном виде, сообщает "Почта" во вторник.

"На сайте "Почты России"… заработал официальный канал подачи обращений от клиентов. Теперь потребители получили возможность подать официальное обращение не только в почтовом отделении, но и на сайте "Почты России" в режиме онлайн", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью нового сервиса посетители сайта могут подать заявление на розыск почтового отправления (в том числе международного), запросить любую справочную информацию, оставить свой отзыв о работе отделения почтовой связи или конкретного почтальона, а также задать другие вопросы.

При этом для соблюдения тайны связи, предусмотренной российским законодательством, претензии на розыск почтовых отправлений будут приниматься на сайте при условии подтверждения личности клиента в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг. В противном случае он сможет распечатать бланк претензии и подать его в ближайшем отделении почтовой связи, если не зарегистрирован в ЕСИА.

Электронное обращение в автоматическом режиме регистрируется в информационной системе "работа с обращениями" "Почты России". Клиенту, на указанный электронный адрес, поступает уведомление о регистрации обращения с указанием присвоенного номера. Ответ также направляется на электронный адрес, либо на почтовый, если клиент в обращении выразил желание получить оригинал ответа.