Медведев призвал немедленно приступать к очищению Волги от сточных вод

ВОЛГОГРАД, 8 авг – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал немедленно приступать к исполнению программы по очищению Волги, поскольку в ее бассейне сложилась самая напряженная в РФ экологическая ситуация – на эту реку приходится около трети грязных сточных вод в стране.

Медведев во вторник проводит совещание о сохранении, предотвращении загрязнения и рациональном использовании реки Волги в рамках проекта "Оздоровление Волги" в Волгограде.

"Именно в бассейне Волги сложилась самая напряженная экологическая ситуация, которая по многим позициям существенно хуже, чем общая ситуация в стране. В воды Волги попадает более трети, 38% если говорить точно, всех российских загрязненных стоков", — сказал Медведев в ходе совещания.

По его словам, причина известна – "это физический износ и технологическая отсталость очистных сооружений промышленных и муниципальных предприятий, их низкая эффективность".

"Не меньший вред причиняют частые отходы сельского хозяйства. Кроме того, река захламлена затонувшими судами", — добавил премьер.