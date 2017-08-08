В реновируемых кварталах в Москве будут сажать деревья-крупномеры

МОСКВА, 8 авг — РИА Недвижимость. Деревья-крупномеры, высотой не ниже 2-3 метров, будут сажать при благоустройстве кварталов и микрорайонов, попавших в программу реновации жилья в Москве, сообщил заммэра столицы по строительству и градостроительной политике Марат Хуснуллин.

Предполагается высаживать европейскую лиственницу, колючую ель, березу, остролистный клён, обыкновенный конский каштан, мелколистную липу, черемуху Марка, декоративные яблони и рябины, уточняется в материалах стройкомплекса Москвы к заседанию президиума городского правительства.

Как пояснил Хуснуллин, взрослыми, не ниже 1 метра, будут и кустарники, которые посадят при обновлении жилых объектов в столице. В частности, планируется посадить барбарис Тунберга, белый дерен, обыкновенную сирень, спирею, белый снежноягодник, кустарниковую лапчатку, венечный чубушник, блестящий кизильник.

Власти Москвы 1 августа утвердили программу реновации жилья столицы, рассчитанную до 2032 года, в окончательный список вошли 5144 дома. Закон о реновации в столице принят Госдумой в третьем чтении 14 июня и подписан президентом 1 июля. Согласно закону, жильцы сносимых зданий получат новые квартиры в том же районе и с отделкой комфорт-класса, также они могут взять компенсацию деньгами. Кроме того, предусмотрена норма о замене предмета ипотеки с прежними условиями.