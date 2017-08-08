Посетителям калининградского зоопарка показали новорожденную зебру

КАЛИНИНГРАД, 8 авг — РИА Новости. Посетителям калининградского зоопарка впервые показали детеныша зебры Гранта, который появился на свет несколько дней назад, рассказала журналистам пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова.

"Детеныш зебры Гранта появился на свет в ночь на второе августа. Первые дни жизни новорождённого всегда самые тревожные. Поэтому сразу после рождения малыша доступ к вольеру зебр был ограничен. Когда зоологи убедились, что у матери и детеныша все в порядке, вольер открыли для осмотра. Пол жеребенка пока не известен", — сказала Михайлова.

Она рассказала, что родители малыша – Марс и Венера — прибыли в Калининград в 2000 году из Варшавского зоопарка. Новорожденный жеребенок стал седьмым детенышем этой пары. Предыдущие были отправлены в зоопарки Липецка, Ярославля, Краснодарского края.

"Зебры, как и лошади, во время родов уходят подальше от стада и жеребятся в одиночестве. Затем ещё несколько дней они никого не подпускают к детёнышу. Любой шум или чрезмерное внимание могут иметь губительные последствия для матери и жеребёнка, вплоть до отказа самки от выкармливания. Именно поэтому сейчас посетителям очень важно соблюдать тишину, не докучать животным и, тем более, не кормить их", — добавила Михайлова.

Пока новорожденная зебра находится в вольере с родителями. Когда жеребенок подрастет и перестанет зависеть от матери, его планируют перевести в экспозицию "Саванна", где он будет содержаться вместе с жирафами, камерунскими козлами и африканскими страусами.

Калининградский зоопарк располагается на территории бывшего зоосада Кенигсберга (довоенное название Калининграда), основанного немецким предпринимателем Германом Клаассом. К моменту открытия в 1896 году в его коллекции было 900 животных 260 видов. После Второй мировой войны зоопарк открылся для посетителей только в 1947 году. Сейчас в коллекции почти две тысячи особей 300 видов животных, половина из которых внесена в международную Красную книгу.