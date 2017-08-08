На севере Камчатки построят новый детский сад к 2019 году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 авг — РИА Новости. Новый детский сад на 150 мест построят за два года в поселке Оссора на севере Камчатского края, из бюджета региона для этого планируется выделить 267 миллионов рублей, сообщил РИА Новости во вторник представитель пресс-службы правительства края.

"Детский сад на 150 мест построят в рамках государственной программы по развитию образования в Камчатском крае и подпрограмме развития дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в регионе. Необходимые для возведения этого важного социального объекта деньги будут перечислены из краевого бюджета — всего 267,6 миллиона рублей. Сдача объекта планируется в августе 2019 года", — уточнил собеседник агентства.

Новый детский сад будет располагаться в центральной части поселка Оссора Карагинского района Камчатки. Общая площадь дошкольного учреждения составляет более 2,5 тысяч квадратных метров.

"К настоящему времени завершены все проектные работы, объявлен аукцион на строительство объекта. В течение нескольких недель мы будем принимать заявки от потенциальных подрядчиков, затем проведём аукцион и завершим конкурсные процедуры", — приводит пресс-служба слова министра строительства края Татьяны Митиной.

По её словам, согласно проекту, в детском саду будет 10 групп. Все их оборудуют раздевалками, спальнями, туалетными комнатами, буфетными, игровыми зонами и зонами для приёма пищи. В противоположной от групп части здания будут расположены медицинский и пищевой блоки, служебно-медицинский, технические и другие вспомогательные помещения. Кроме того, при обустройстве территории детского сада будут предусмотрены условия для беспрепятственного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья.

Другие новости региона читайте здесь >>