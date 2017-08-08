Заброшенный поселок на Колыме возродят получившие "дальневосточный гектар"

МАГАДАН, 8 авг – РИА Новости, Людмила Щербакова. Две колымских семьи получили дальневосточные гектары в закрытом из-за неперспективности поселке Кулу в Тенькинском округе Магаданской области и теперь возрождают населенный пункт, сообщает во вторник правительство региона.

Поселок Кулу в Тенькинском округе Колымы официально упразднили в 2008 году. Причиной стала неперспективность населенного пункта. Жители начали покидать его еще в начале 2000-х годов, перебираясь в более крупные поселки и города региона.

"Две семьи стали участниками программы, оформив участок в пять гектаров в заброшенном колымском селе. В мае, когда еще снег не сошел, они приступили к восстановлению коровников. В планах Андрея и Эллы Полторацких — организовать солидное и процветающее хозяйство на тысячу голов крупного рогатого скота, полторы тысячи свиней, тысячу кур и пятьсот баранов. Первых уже завезли", — сообщает ведомство.

Обладатели земли уже привезли в поселок модульную котельную, которую сейчас монтируют, привлекли 27 работников.

"По примеру Полторацких тенькинцы взяли в безвозмездное пользование уже 20 гектаров в Кулу, вступив в программу "дальневосточный гектар". Это подвигло Андрея Полторацкого и главу городского округа Ивана Бережного назвать создаваемое фермерское хозяйство "Новым Кулу", — дополняет ведомство.

Как пояснили в правительстве региона, губернатор Колымы Владимир Печеный поручил министерству сельского хозяйства региона, органам местного самоуправления продумать меры поддержки нового хозяйства, возникшего в рамках проекта "дальневосточный гектар".

"Важно, чтобы "дальневосточный гектар" стал стимулом для развития новых хозяйств, возрождения колымских сел и создания современных агропромышленных комплексов по всей Колыме. "Новое Кулу" — хорошая основа для восстановления сельского поселения на Золотой Теньке и не только", — цитирует Печеного официальный сайт правительства Колымы.

С 1 февраля стартовал третий этап реализации закона о "дальневосточном гектаре", теперь любой россиянин может стать обладателем участка земли на Дальнем Востоке. Согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, россияне смогут один раз безвозмездно получить гектар земли в Дальневосточном федеральном округе. Участок предоставляется на 5 лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через 5 лет при условии освоения земли ее можно будет арендовать или получить в собственность.

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