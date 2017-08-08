Подарки чиновникам Вологодчины продадут на аукционе

ВОЛОГДА, 8 авг — РИА Новости, Виктория Смирнова. Порядка ста подарков, которые вологодские госслужащие получили за последние полтора года во время официальных деловых встреч, будут проданы на аукционе, вырученные средства пойдут в областную казну, сообщил РИА Новости губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

По словам главы региона, такие меры связаны с исполнением антикоррупционного законодательства, в частности, федеральных законов "О государственной гражданской службе РФ" и "О противодействии коррупции".

"Все подарки, которые государственные гражданские служащие получают при протокольных мероприятиях и за их рамками, необходимо сдать в департамент имущественных отношений Вологодской области. За последние полтора года там накопилось изрядное количество сданных подарков. В соответствии с новыми статьями федерального законодательства, сейчас мы обязаны выставить их на открытый аукцион. Организовать продажу подарков поручено департаменту имущественных отношений области", — сообщил Кувшинников.

По его словам, в соответствии с законодательством чиновникам запрещается принимать подарки, за исключением тех случаев, когда эти подарки преподносятся в ходе протокольных мероприятий, деловых встреч и командировок.

"Эти подарки чиновники обязаны сдавать своему руководству для последующего определения их судьбы. Если подарок стоит меньше трех тысяч рублей, то служащий может получить его обратно, а если стоимость больше, его можно выкупить. Иначе подарок передается на хранение в соответствующее учреждение. На сегодняшний день я, мои заместители и другие госслужащие правительства области строго исполняют эти требования, а общее число сданных подарков подходит к сотне", — отметил губернатор.

По оценке независимых экспертов, стоимость подарков, которые сдали вологодские чиновники, превышает 670 тысяч рублей. Именно на такую сумму может пополниться областная казна после проведения аукционов.